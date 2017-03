Polémica en San Carlos: “Aquí la única dudosa es Molina”, afirman los guías de turismo

En los últimos dias se ha generado una especie de polémica en torno a la administración, mantenimiento y desarrollo de actividades en el castillo San Carlos, después que la guía de turismo Silvina Molina, cuestionara a través de los medios locales el mal estado que presenta este lugar histórico y que las personas que ofician como guías no están capacitadas para tal labor. También, dijo que hoy no va nadie.

Las respuestas no se hicieron esperar; primero fue el director del castillo San Carlos Maximiliano Benedetto, quien se lamento de las desafortunadas declaraciones de la ex guía del Castillo San Carlos, Silvana Molina y recuerda que esta persona fue apartada de sus funciones por dudosos procedimientos. En tanto que el Director municipal de Museos, Fabián Rivero, recordó el momento cuando esta mujer trabajaba en ese lugar no permitía que ningún otro guía lo hiciera y que se había autodesignada directora. Además, el guía de turismo Gustavo Griesser, dio a entender que Molina, cuando fue a Francia becada por la municipalidad, trajo cosas que nunca las dio a conocer, y la guia de sitio Verónica Velazquez, desmintió todo.

Silvana Molina, dijo esta mañana en el programa “El Semáforo”, de FM Pop, que se lamentaba en el estado que se encuentra el Castillo de San Carlos, cuando cuestiono la falta de mantenimiento y el cuidado, “se crecen helechos entre las piedras y se llueve todo”, aseguro al aire, la mujer quien no conforme con esto opino que las personas que trabajan como guías no están a la altura para realizar esta tarea y fulmino su exposición mediática afirmando que al Castillo donde se dio origen a la legendaria obra literaria “El Principito”, hoy no va nadie.

Maximiliano Benedetto, fue el primero en responder los dichos de Molina, al utilizar su cuenta personal de facebook, para apuntar que esta guía de turismo fue separada del Castillo, por sus procedimientos dudosos, y le recuerda que todos los guías fueron, justamente, preparados por ella. Sobre los problemas de humedad y filtración de agua, que ya se han convocado a numerosos especialistas y que no han encontrado una solución sin modificar la traza original de este edificio de 127 años.

En cuanto a que no va nadie, Benedetto, apela al libro de ingreso que indica que el número no solo se ha aumentado sino que en la última semana Santa se registró un record de vivistas.

Por su parte, el director de museos, Fabián Rivero, descargo su batería de cuestionamientos a Molina, también en “El Semáforo”, al expresar que sentía un profundo rechazo el escuchar que esta mujer cuestionara a estas personas que desarrollan tareas de guías en el Castillo, “cuando ella anteriormente no dejaba que nadie trabaje allí porque se había autodenominado la guía oficial del Castillo, y en la actualidad son un montón de personas que trabajan ahí”, señalo.

En otro párrafo de la nota radial, Ribero, quien también es guía de turismo, trajo a la memoria que Silvana Molina fue expulsada de San Carlos en la gestión Bordet, porque no quería cumplir su trabajo a horario, “mas allá de esta situación ella es muy profesional en lo que hace, ya que aporto mucho en la restauración del Castillo, pero lamentablemente nunca acepto la jefatura, así que Silvina habla muy lindo, pero hoy va mas gente que antes porque cuando ella estaba llegaba tarde y eran numerosas las quejas que habían”, remato.

En tanto que Verónica Vázquez, luego de mostrarle a 7Paginas el estado de la vieja edificación, después aclaro que es guía de sitio; es decir que específicamente fueron capacitados para guiar en este Castillo, “así que hoy es contradictorio escuchar lo que dice Silvina, porque fue ella la que nos capacito, y hace dos años que trabajamos aquí”, indico.

“Nadie discute de su capacidad, pero quiero invitar a los concordienses que vengan y vean, que esto no se esta cayendo como dice ella, porque todos los que visitan el Castillo se van contentos”, manifestó.

Finalmente, el guía de turismo Gustavo Griesser, opino que los dichos vertidos por Silvana Molina, responden a una rencilla política con la gestión anterior y que hoy tiene su eco en los actuales responsables del Castillo San Carlos, pero más allá de eso también tuvo duro cuestionamientos sobre la figura de esta mujer que supo trabajar como guía de turismo de este lugar y que en esa condición se las ingenio para autoproclamarse directora del Castillo, “cuando era guía como cualquiera de nosotros, pero sin embargo no dejaba que nadie mas pudiera desarrollar esa actividad en este lugar que es un icono para el turismo de Concordia”, cuestiono.

“Las ganas de investigar que tenia Silvina hizo que el intendente Bordet la mandara a Francia, pero lastima que no la pudo aprovechar porque nunca nos mostró todas las cosas que trajo”, denuncio, Griesser.