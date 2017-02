Dra. Urquiza: “Tenemos que acostumbrarnos a convivir con el Dengue”

Fue lo que dijo la directora de salud de la municipalidad de Federación, cuando se refirió a la toma de conciencia para evitar el Dengue. Para la Dra. Nilda Urquiza, es de suma importancia que la población acepte que esta es una enfermedad que los involucra a todos y sobre todo que llego para quedarse.

“La clave está en la prevención, porque según el Ministerio de salud por la proliferación del Dengue, esta es una enfermedad a la que debemos acostumbrarnos a vivir con ella”, alerto, la Dra. María Urquiza, quien tras esto aconsejo que “tenemos que hacer un hábito a todo lo referido a la prevención y a cuidarnos en todo momento del Dengue”, indico.

Luego, la directora de salud de la municipalidad de Federación, se refirió a la actitud que tiene la población frente al Dengue, cuando dijo que “la gente sabe de la existencia del Dengue, pero como toda cosas, la concientización para aplicar las políticas de prevención lleva su tiempo, por eso que nosotros en cada lugar que visitamos junto al personal de APS, les recomendamos que mantengan limpios los patios y sobre todo el cuidado para que los recipientes no junten agua-agregando- que la fumigación puede ser importante pero la misma no funciona como preventivo cuando ya lo tenemos al Dengue en la ciudad; al contario puede pasar que el mosquito haga resistencia y que el remedio sea peor que la enfermedad”, explico.

“Las recomendaciones son las mismas pero si por alguna razón necesitamos tener un tanque con agua, le pedimos que lo mantengan tapado, como así también los desagües limpios de las canaletas o en el caso del agua de los aires acondicionados también vaciar esos recipientes, porque ahí es donde se cría el mosquito”, grafico.

Párrafo seguido, la funcionaria municipal comento que hace aproximadamente un mes atrás, se puso en práctica el LIRA, (método para identificar criaderos del Aedes aegypti), “y los resultados dieron negativos, pero de todas maneras se hizo en un momento con pocas lluvias, entonces no encontramos larvas en ningún lado, pero la época critica comienza ahora, así que por el hecho de que esos resultados dieran negativo no quiere decir que no vallamos a tener dengue”, advirtió.

En cuanto a las características por ser Federación un destino turístico, la Dra. Urquiza, apunto “tengamos en cuenta la presencia de muchos visitantes del norte del país, que son zonas plenamente endémicas y los turistas que ingresan a nuestra ciudad pueden venir ya infectados”, remarco.

Finalmente, la Dra. Nilda Urquiza, conto que se están dando charlas en las escuelas “porque los que aprenden mucho son los chicos, y se van adaptando a las nuevas formas de vida-enfatizando- que la prevención va a tener que ser una nueva forma de vida”, término diciendo.