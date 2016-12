Busti despidió el año con militantes de Nogoyá

“Vengo a Nogoyá a reafirmar mi amistad con el “Ruso” Koch, ante ustedes que son los militantes que le dan sustento a este proyecto, que de ahora en más deberán dar un salto cualitativo para transformarse en una alternativa para la ciudad y el departamento”, expresó el ex gobernador Jorge Busti ante un nutrido grupo de dirigentes que acompañan al diputado provincial.

El encuentro se realizó en la sede partidaria de calle Italia 340 y sirvió además para que el diputado Koch manifestara “mi profundo agradecimiento a cada uno de ustedes por la labor que realizan desde sus propios lugares de trabajo, sin pedir nada a cambio, a pura convicción y que sin dudas contribuye para que cada día se sume uno más a la idea de la ciudad que queremos; mi reconocimiento especial, Marcos Acosta con quien empezamos y seguimos juntos en este camino”.

Busti por su parte les ratificó a los presentes “vengo como un militante a expresarles mi apoyo a esta forma de construcción política y decirle que ratifico mi compromiso para trabajar junto a ustedes para que este espacio siga creciendo, no vengo a tirar pálidas o a criticar a alguien, solo a decirles que tenemos que seguir en esta dirección porque los que prometieron cambiar, no solo no cambiaron sino que empeoraron las cosas y nosotros ante esta situación tenemos que exhibir nuestro valores, siendo solidarios para estar al lado del que sufre o está desencantado con el gobierno”.

“En otro tramo de su alocución el ex mandatario provincial valoró el trabajo de los legisladores provinciales que demostraron estar a la altura de la circunstancias presentando proyectos o acompañando las iniciativas legislativas en beneficio de la provincia; siempre enfocados y como objetivo principal: la de defensa de los trabajadores y sus fuentes laborales”.

“En el ámbito nacional, continuó diciendo, también tenemos que estar satisfechos y orgullosos ya que nuestra representante en el Congreso de la Nación, Cristina Cremer, desarrolla una gran tarea dentro del bloque legislativo, logran que se sancionen mejores leyes, fruto del debate, el intercambio de ideas el consenso y la participación”.

Finalmente, Busti aseguró “los argentinos en general y los entrerrianos en particular no estamos como nos prometieron, pero como somos militantes y no predicamos la resignación, tenemos la obligación de transmitir un mensaje de fe y esperanza, expresándoles que nuestro partido el Frente Entrerriano Federal, junto a quienes quieran una Entre Ríos mejor, seremos protagonistas en la vida política de la provincia, cosechando lo que sembramos a lo largo de todo este tiempo”.