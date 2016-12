Cecco cerró el año anunciando millonarias obras para Federación

El intendente de la ciudad de Federación eligió radio UNO para dar su mensaje de fin de año y a la vez hizo propicio el momento para realizar un balance del 2016, y anticipo algunas de las gestiones que están próximas a concretarse con el gobierno nacional, de la cual surgirán obras de infraestructura por varios millones de pesos para diferentes barrios de la ciudad Jardín. También hablo de la ley de expropiación.

A modo de repaso de lo que paso en el 2016, Carlos Cecco, comenzó por destacar la buena labor que se realizó con el poder legislativo, aunque se lamentó que la oposición no acompañara la aprobación del presupuesto y la ordenanza tributaria, “y eso pasa por la madurez política de algunos concejales de la oposición, más allá que sabemos que hay algunos que no nos iban acompañar porque son negativos a todo lo que nosotros hacemos, pero si me extraño de otros que no lo hicieron cuando trabajaron junto a nuestro bloque en algunas modificaciones”, se lamentó.

Luego, el jefe comunal señalo que la clave de las obras que llegaron a esta ciudad fueron los constantes viajes realizados para hacer gestiones en Buenos Aires, “tengo registrado 17 idas a Capital y otro tanto a Paraná, y eso me dejo sin la posibilidad de atender a los vecinos que permanentemente piden audiencias para hablar con migo”, reconoció.

En ese marco Cecco, resalto los 23 millones de pesos logrados y que ya se ejecutaron en parte del programa abordaje territorial, para los nuevos barrios de Federación, donde se realizan obras de infraestructura e inclusive está contemplada la construcción de un nuevo centro de salud y un salón de usos múltiples”.

Y anuncio que ya está pronto a salir otro proyecto presentado por el mismo programa anterior para los barrios Cafesg, Las cuasarinas, Estudiantes y aledaños, “el mismo asciende casi a los 86 millones de pesos, donde hemos previsto una sala velatorio, el pavimento para la avenida presidente Kirchener, cordón cuneta y veredas para los lugares que faltan, así que estamos frente a un programa ambicioso, el que ya está casi a salir porque se encuentra en la última etapa”, subrayo y acoto que en el día de ayer se aprobó la construcción de 106 viviendas por más de 80 millones de pesos y comprenderían 10 para el barrio Las Cuaserinas, 16 para la ex cooperativa 24 noviembre que tiene los terreros sobre la ruta de acceso 44, más 15 viviendas para AEMFe, 14 de ATE, 14 de la Caja de Jubilaciones y 50 para el listado único y permanente de los aspirantes a una vivienda en los 145 lotes, “y esta semana Francolini del IAPV me confirmo que este próximo año se va a comenzar con 80 viviendas en la quinta aledaña a los 90 lotes donde se está construyendo el plan Federal”, enumero.

En el siguiente renglón, pero siempre hablando de la construcción de viviendas, Cecco, comento que en los primeros meses del año que viene se comenzara con un nuevo censo en el ex emplazamiento “ya que mi mayor aspiración, es que sean trasladados todos los habitantes definitivamente”, sostuvo.

Ley de expropiación

En esta parte, el intendente de la ciudad de Federación, remarco que la diferencia con las otras dos leyes que se cayeron “es que ahora contamos además de una nueva ley con la tasación, es decir que ahora con esta ley unificada contamos con 15 parcelas-agregando- que con el gobernador esta hablado para que a esto lo podamos concretar por etapas-añadiendo- que esta ley se tiene que concretar en el 2017, porque ya no nos quedan más lotes para más viviendas”, alerto.

Listado Único y asentamientos

Consultado por cuantas familias aún están en estado crítico de viviendas en Federación, Carlos Cecco, indico que del listado único hay unas 80 familias que comparten terrenos con algún familiar, más las 12 últimas casas que faltan construir para terminar con el barrio Aleluya, “y así terminaríamos los asentamientos de casillas precarias en Federación”, apunto.

2016 muchas gestiones

Para el intendente de la ciudad de Federación, el presente año fue marcado por las numerosas gestiones “que se van a ir plasmando en el 2017, como las que hicimos ante la CTM, para avanzar con la planta de tratamiento de la basura, y como ya dije los más de 80 millones de pesos que van a venir para obras en distintos barrios y así también otras que hicimos para la zona norte, y otro de obras de sistematización de desagües fluviales para el barrio San Carlos por un valor de 83 millones de pesos”, sumo.

Fuente: 7Paginas