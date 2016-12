Chajari: Corderos sin papeles para las fiestas

Personal de la brigada de Abigeato, detuvo en la intersección de las Rutas Provinciales N° 2 y 5 , acceso a la Colonia San Ramón, a una camioneta de marca Toyota Hilux, conducida por un ciudadano de Chajarí, el que transportaba 12 corderos, faenados, sin sello de planta faenadora habilitada, además de faltarle el sello sanitario, la documentación que acredite su procedencia, sin frio, y habilitación del vehículo para transportar carne, y la falta de libreta libreta sanitaria de los que manipulaban esta carne, teniendo como riesgo de cualquier contaminación, ya que estos corderos iban a bocas de expendio.

Se labro acta de decomiso por la infracción a la Ley Provincial Nº 7.292 y su Decreto Reg. Nº 2.285 M.H.E. y O.P, por la supuesta Infracción a la Ley antes citada, en su Art. N° 355°, 386°, Inc. A), b), C), D). y E), Art. N° 368°, 376°, 379°, 385°, 387°, por comercializar carne que no reúna las condiciones organolépticas, y sin documentación., Teniendo como resultado el decomiso de doce (12) corderos faenados en un peso total aproximados de 100 Kg. de peso .