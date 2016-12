Dagani:”El próximo presidente saldrá de este grupo”

Fue lo que menciono el presidente de la Caja de Jubilaciones y pensiones de los empleados municipales de la ciudad de Federación, al referirse a su último mandato al frente de esta institución. Juan Rafael “Nucho” Dagani, también aseguro que de mejorar la economía del país se van a incrementar más aun los beneficios.

En comunicación con radio UNO, Rafael Dagani, hizo un ligero balance de lo que dejo el 2016, cuando señalo que más allá de los inconvenientes que existieron este año con economía, “ha sido bueno porque la Caja siguió trabajando normalmente y sobre todo brindando los beneficios que continuaron dando en todo este tiempo”, destaco, “Nucho”, quien tras esto cito los viajes sociales, becas, créditos y otros beneficios.

Después, el presidente de la Caja previsional del empelado municipal de la municipalidad de Federación, puso el acento en el equipo que lo acompaña “en particular me siento orgulloso de los directores con voz y voto dentro de este directorio, sumado al desempeño legal del contador Surt, que la verdad es una persona muy competente, como así también valla mi reconocimiento al Dr. Federico Locicero, y el paramédico Guillermo Silinski, más las chicas que trabajan en la administración, entre todos se ha formado un buen equipo de trabajo para que esto realmente funcione”, reconoció.

“También espero que el 2017, sea un buen año a nivel nacional y provincial, pero que también tenga el efecto cascada porque si el municipio no funciona la caja terminara muy mal, ya que nosotros no tenemos otras alternativas como pasa con la caja de la provincia que al generarse un problema pide un subsidio al gobierno nacional, como pasa en estos momentos-aclarando- que acá todo pasa por una buena administración del municipio para que los aportes este al día, y también como es lógico se mantenga la relación entre activos y pasivos”, subrayo.

Luego y con una mirada futurista, Juan Rafael Dagani, hablo del recambio de dirigentes que se viene en esta institución, cuando dijo que si bien la última palabra la tienen los afiliados es uno de sus deseos que “este grupo continúe porque han tomado muy en serio la docencia que hemos hecho desde el SOEM, durante muchos años, en eso que no se interpongan los intereses personales y políticos partidarios-añadiendo- que estoy muy tranquilo sabiendo que es mi último mandato, así que el próximo presidente y de no ocurrir nada extraño saldrá de este grupo, ya que a simple vista yo no veo otro grupo que esté preparado e interesado para conducir los destinos de esta institución”, expreso.

Finalmente, “Nucho” Dagani, indico que una situación no menor será preparar a quien se encargue de las forestaciones que tiene la Caja, sobre todo en la provincia de Corriente, “y hoy es un tema a resolver, ya debe ser una persona con tiempo y básicamente porque tiene que estar acá (por las ciudades de Esquina y Goya Corrientes), porque si se viene de vez en cuando ocurría lo que paso con la anterior gestión de la caja, pero como todavía falta para el 2019 lo vamos a ir viendo con tranquilidad y sin apuros”, revelo.

Mensaje de fin de año

“Quiero que el 2017, sea un año con salud para todas los compañeros, pero que también nos encuentre unidos y solidarios más que nunca, así que ese es mi humilde y gran deseo”, concluyo.