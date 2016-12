Dengue: Continúan las tareas de prevención en la ciudad de Chajari

Dicho equipo, que lleva a cabo tareas de prevención y descacharrizado, trabaja hoy viernes en el barrio San Clemente.

La decisión de hacerlo allí obedece a un criterio de selección y de prioridad, resultante del “Monitoreo de la actividad de oviposición de las hembras de Aedes aegypti en la ciudad de Chajarí” que lleva adelante el equipo técnico de la Universidad Autónoma de Entre Ríos.

Anteriormente, con este mismo criterio, se estuvo trabajando en el Barrio Centro y, también, en Barrio San Clemente. Asimismo, esta semana se realizaron tareas en Barrio Santa Rosa. Y, teniendo en cuenta los resultados del segundo informe, se retoman las tareas en San Clemente ya que allí se registró, nuevamente, la presencia de huevos de Aedes aegypti. En consecuencia, se deben realizar actividades de control y prevención en las manzanas afectadas allí, especialmente descacharrización.

El trabajo que está llevando a cabo la UADER, cabe señalar, está orientado a monitorear la actividad de oviposición de las hembras de Aedes aegypti, vector del dengue y fiebre amarilla, en la ciudad de Chajarí. Se busca estudiar la dinámica espacial de Aedes aegypti mediante el análisis de las ovitrampas positivas, para localizar zonas de mayor riesgo donde realizar tareas de control del vector y determinar, semana a semana, cuáles son las zonas prioritarias para la descacharrización exhaustiva.

En la ciudad de Chajarí se instalaron 35 ovitrampas los primeros días del mes de diciembre de 2016. Los dispositivos cubren en forma de grilla toda la ciudad de Chajarí, separados entre sí por 500 y 600 metros, teniendo en cuenta la capacidad dispersiva de la hembra (que no supera los 400 m de radio), de modo de no superponer trampas y sobreestimar la abundancia del vector. Los recambios de agua y los bajalenguas de las ovitrampas, se realizan cada 7 días de modo de no superar el tiempo estimado en el que se cumple el ciclo de vida de estos organismos durante los meses más cálidos.

Semanalmente los “bajalenguas” son llevados al laboratorio de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UADER (Sede Chajarí), donde funciona un laboratorio de estudio en ecología de Aedes aegypti. Allí, personal observa bajo lupa, presencia de huevos de Aedes aegypti, y en caso afirmativo, se considera positiva la ovitrampa y se cuentan los huevos de cada bajalengua.

Descacharrizar, acción clave para prevenir el dengue

Siempre es conveniente evitar arrojar recipientes o residuos en lugares como patios, terrazas, calles y baldíos, en los que pueda acumularse agua, además de eliminarla de los huecos de árboles, rocas, paredes, pozos y donde pueda juntarse agua de lluvia. También, se pide mantener tapado los tanques y recipientes que se usan para recolectar agua y eliminarla de platos y porta macetas, colectores de desagües de aire acondicionado o lluvia, dentro y fuera de la casa. Si los recipientes no pueden eliminarse porque se usan permanentemente debe evitarse que acumule agua, dándolos vuelta (baldes, palanganas, tambores) o vaciándolos permanentemente (portamacetas, bebederos).

El Aedes Aegypti, mosquito transmisor del dengue, se reproduce en lugares donde existe agua estancada y limpia. Por esta razón es importante desechar todos los objetos inservibles que estén al aire libre, en los que se pueda acumular agua de lluvia. El Gobierno de Chajarí viene realizando diferentes tareas en materia de prevención. También, a manera de prevención, el Gobierno se ocupó de cambiar el agua de los jarrones del cementerio por arena húmeda. En relación a esto, se apela a la colaboración de los vecinos para que se sumen a la tarea y no lleven agua, debido a que este lugar es una de las principales fuentes de reproducción de larvas de la ciudad.