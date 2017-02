“El aumento de consumo de alcohol es imparable” dijo Mario Elizalde

Fue lo que dijo el Secretario de la Secretaria de Lucha Contra las Adicciones del Gobierno de Entre Ríos, en la presentación de la 3° Jornada del Polo Preventivo-Educativo – Región norte que se llevo a cabo en la ciudad de Chajari.

Como estaba previsto se inauguró en la mañana de este martes 6 de diciembre el 3° encuentro del Polo Preventivo- Educativo de Adicciones de la zona norte de Entre Ríos. El acto inaugural estuvo a cargo del Intendente Pedro Galimberti quien dio las palabras de bienvenida a los presentes, estando acompañado por el Senador Provincial Miguel David Piana, el Coordinador del Centro de Prevención de Adicciones de Chajarí, Cristian Barboza y demás autoridades.

En comunicación con los medios el Dr. Mario Elizalde, quien está a cargo de la Secretaria de Lucha contra las Adicciones dijo “este trabajo que se plantea hoy tratamos de hacerlo con líneas claras, el primero es concientización de sustancias psicoactivas, subir percepción del riesgo y la otra aclarar algunas cuestiones respecto de la posibilidad terapéutica que tendrían algunas sustancias como el cannabis (en esto hay que hacer algunas aclaraciones), además queremos tener una presencia activa en cada municipio y es por eso que realizamos estos encuentros”.

Sobre esto mismo el profesional de la salud agregó “queremos que haya un compromiso a partir de los concejos deliberantes y de los intendentes, cuando hablamos de los distintos tópicos son temas que lo local debe estar de acuerdo y consensuar, hay que avanzar en prevención y el riesgo en que uno cae por no transmitir lo que se sabe, es grande”.

Finalmente y hablando de los estudios que se realizan Elizalde comentó “hace 4 años no teníamos estudios de campo, el Sedronar no lo hizo y este año estamos culminando estudios con resultados que tendremos en marzo, sabemos que el aumento de consumo de alcohol es imparable y esto es un fenómeno que nos obliga a reflexionar, si la campaña contra el tabaco fue efectiva (en cuanto a que miles de fumadores pasivos dejaron de serlo) con el alcohol se podría, en esta época pareciera que el consumo de alcohol no tiene límites, son los daños que se tienen por no tener una campaña acorde, debemos trabajar mucho sobre el autocuidado y una de las intenciones de los polos es tomar experiencia que creemos es efectivo”.

La Jornada tuvo la intención de delinear los pasos estratégicos a seguir para el nuevo año 2017, como así también la designación de un miembro del Polo como Coordinador General de actividades, recayendo por unanimidad en la figura del PS Pedro Baez (Coordinador del Centro de Adicciones de Federación, dicho nombramiento. También Colonia Ayuí pudo exponer de la voz del PS Victor Castro – Director del Área de la Niñez de la Ciudad – el trabajo territorial que vienen desarrollando en su ciudad desde todo el compendio del ejecutivo Municipal, esperando poder mantener una reunión de carácter organizativa con los Concejales, creyendo de esta manera tener cubiertas etapas de acción que serán necesarias para dar pelea a el flagelo de las drogas.

Cabe destacar que este encuentro nuclea a autoridades de las ciudades de La Paz, Feliciano, Colonia Ayuí, San Jaime, Santa Ana, Villa del Rosario, Conquistadores, Federal, Federación y Chajarí.