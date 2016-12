En la Comisión de Juicio Político, el PJ considera que no hay pruebas contra Mizawak

En la reunión de este martes en la que se analizaron las pruebas contra la presidenta del Superior Tribunal, el PJ dijo que “son familiares pero no Mizawak en persona” quienes integrarían sociedades vinculadas al exgobernador Urribarri.

Este martes se vivió un escándalo en la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Juicio Político cuando el presidente del bloque de Diputados del PJ, Juan José Bahillo, que integra la comisión, mantuvo un cruce de palabras con el diputado del Frente Renovador Alejandro Bahler, que -si bien no integra la comisión- ha participado de las reuniones en las que se debatieron las pruebas primero sobre el vocal Chiara Díaz y ahora sobre la Presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Claudia Mizawak.

Según indicaron a fuentes que participaron de la reunión de la Comisión de este martes, Bahler intervino cuando, tras analizar el tema de las sociedades comerciales que integrarían familiares de Mizawak con familiares del exgobernador Sergio Urribarri, Bahillo había dicho que “(la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Claudia) Mizawak no tiene ningún tipo de denuncia, porque la denuncia que hay contra ella no la involucra. Si bien las empresas están a nombre del padre y de una hija, ella no tiene nada que ver”.

Ofuscado por esos dichos de Bahillo, el diputado Bahler dijo “que alguien me explique qué significaría la figura del testaferro entonces”.

Bahillo se dirigió a Bahler y le dijo que “ese no era el hecho de la reunión”. “No se convocó esta reunión para discutir esto”.

Entonces Bahler preguntó “¿qué es lo que el oficialismo protege? Hablemos de cara a los entrerrianos y digan que protegen a la Presidenta del Superior Tribunal de Justicia”, disparó.

Entonces, el diputado Diego Lara que preside la Comisión de Juicio Político le dijo a Bahler: “No lo tome a mal, usted no forma parte de la comisión, así que usted no puede hablar”.

“Ah! No puedo hablar?”, preguntó Bahler.

“No”, le contestó Lara.

Los diputados Rosario Romero, Diego Lara y Juan José Bahillo (PJ) en la Comisión

“Perfecto, muchas gracias. La verdad que son muy democráticos ustedes. La verdad que para el oficialismo aplausos, medalla y besos”, afirmó en tono irónico Bahler, y luego se retiró, frente al silencio de los diputados de Cambiemos que integran la Comisión y estaban presentes.

Fuente: Noticiauno