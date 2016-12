Este viernes: Futbol solidario en CSyD La Bianca

Este viernes a partir de las 16:30 hs se estara llevando a cabo un partido amistoso con figuras del futbol profesional en cancha del Club La Bianca, La primera del club La Bianca esta en preparación para el torneo Federal C, por esta razón se realiza este encuentro entre jugadores profecionales y los jugadores del tricolor, si bien el encuentro lleva el titulo “fútbol solidario”, dirigentes y jugadores aprovechan este encuentro para recaudar fondos con una cantina, la entrada de autos y el acceso a la nueva tribuna, la entrada al predio consistirá en un juguete o un alimento no perecedero o una colaboración de $30, vale destacar la buena voluntad de los jugadores profesionales de nuestra ciudad que vienen a descansar a pasar unos días con su familia y al recibir la invitacion no dudan en sumarse y colaborar con esta acción solidaria y con el CSyD La Bianca. El predio estará abierto a partir de las 15hs

JUGADORES CONFIRMADO

Leo Godoy(Talleres de Cordoba) Marcos Senesi(Sa

[1:09, 28/12/2016] Karloncho: JUGADORES CONFIRMADO

Leo Godoy(Talleres de Cordoba) Marcos Senesi(San Lorenzo)Lucas Robertone(Velez) Pablo Ruso(Chaco for ever) David Dri (Sportivo Patria) Lover Daniel ( Belgrano de Parana) Bruno Urribarri (tigre) Daian Garcia( Gimnasia E de la Plata) Vercelino Pablo ( Atl Parana) Martin Muñoz y Alexis Quiroga ( Atl Uruguay) Gino Sandiano (Union Españpla de Chile) Matias Bregan ( Patronato) Diego la joya Jara ( Instituto de Cordoba) Lea Ramirez ( Goya Corrientes)

Tambien estamos esperando la confirmación d algunos jugadores mas Walter Bou (Boca Jr) entre ellos

Un agradecimiento muy especial a Victor Vernay y Lucas Marcogiuseppe quienes siempre están a disposición en este tipo de eventos solidarios y también serán parte de este encuentro acompañarando desde la dirección técnica

El predio habre a las 15 hs

Tribuna $10

Autos 20

Entrada: Juguetes- Alimento no perecedero o colaboración de $30

Abra cantina con precios accesibles