Los Conquistadores: La pelea del pan dulce

El senador Miguel Piana menciono en un programa radial de la mañana del viernes la lamentable situación sobre la utilización de recursos del ministerio de desarrollo social para hacer política en la localidad de Los Conquistadores, el hecho en cuestión se produjo en horas de la noche del jueves 22 de diciembre en las instalaciones de club social de los conquistadores con la presentación de la agrupación política todos con Bordet, en el mismo se entregaron diversas ayudas tanto financieras como bolsones navideños y esto último fue lo que desato la polémica ya que en los bolsones navideños decía ministerio de desarrollo social.

Al mismo asistieron el presidente del consejo general de educación profesor José Luis Panozzo y la directora departamental de escuelas del departamento federación Stela Maris Gonzales.

Este hecho ya tomo estado nacional y la denuncia llego a manos de la ministra de desarrollo social de la nación quien a través del ministro del interior quien pidió explicaciones al gobernador de la provincia ya que ellos consideran que no se beben utilizar recursos para hacer política desde una agrupación política, por esta horas se estaría analizando la no llegada de nuevas remesas de ayuda a la provincia hasta que no se aclare la utilización de recursos para hacer campaña.