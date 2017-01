Adultos Mayores en Concordia reclamaran a PAMI

En la sede del gremio APDFA se llevó a cabo la 1er. Reunión de la Mesa Intersectorial de Adultos Mayores, con el propósito de acompañar el liderazgo de los jubilados y pensionados en el reclamo por sus derechos avasallados por el gobierno neoliberal de Mauricio Macri y los tijeretazos que se les aplica en las prestaciones del PAMI.

Esta primer reunión estuvo coordinada por el Ex Director de la UGL XXXIV PAMI en la gestión de la Ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, Prof. Leandro Trupiano, acompañado por el Coordinador del Ministerio de Trabajo Provincial Dr. Emiliano Delgado y referentes jubilados como el Dr. Abel Ormazabal, Roberto Boudot, Jorge Aguirre, Carlos Decoud, Luis Cartoccio y representantes de varios centros de jubilados y pensionados de Concordia.

Los jubilados presentes escucharon el planteo sobre la situación actual de la obra social, y otros aspectos de la coyuntura política, social y económica que afecta no solo a los mayores ya que dicha problemática se traslada a todo el arco familiar (hijos que no podrán comprar medicamentos al no ser contemplados en forma gratuita por el PAMI en la actualidad, pedido de aumento de la edad jubilatoria, etc.)

La propuesta que surgió de este primer encuentro fue la de llevar adelante “un recurso de amparo colectivo”, donde cada centro se jubilados se comprometió a juntar todas las firmas posibles para demostrar el enorme descontento en la sociedad de esta franja tan sensible como lo son los adultos mayores.

Es de destacar la solidaridad de algunos gremios y sectores sindicales como líneas internas de AGMER (representada por Sergio Ocampo) y dirigentes barriales que se sumaron al reclamo de los jubilados pensando en la creación de una Mesa Social que integre a todos los frentes y sectores afectados por las políticas nefastas del actual gobierno nacional que aflige principalmente a trabajadores, y en este caso a jubilados y pensionados que ven recortados sus derechos violando leyes nacionales y tratados internacionales como lo establece LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS

HUMANOS DE LAS PERSONAS MAYORES, en su Art. 19 -Derecho a la salud-.

La intención es ir construyendo Mesas Intersectoriales de Adultos Mayores en toda la Costa del Rio Uruguay y la provincia, con medidas de reclamos legales, judiciales, comunicacionales como así también en el caso de ser necesario de protesta en la calle.

Gabriel Medina, para 7Paginas