Alejamiento de Racedo: “he priorizado otras obras para Federacion”, señalo, Cecco

Para el intendente de la ciudad de Federacion, la decisión que ha tomado la secretaria de Turismo Graciela Racedo, de alejarse de ese cargo, es porque no pudo concretar algunos proyectos y si de obras se tratan su gestión priorizo otras para la ciudad Jardin. De todas maneras dijo que el tema no estaba cerrado.

Consultado si lo sorprendió la noticia de que Graciela Racedo, había tomado la decisión de dejar su cargo al frente de la secretaria de turismo de la municipalidad de Federación, Carlos Cecco, respondió en la mañana de radio UNO: “no porque al tema ya lo había charlado, pero si me llamo la atención que lo dijera en los medios, sobre algo que incluso se mencionó en reunión de gabinete”, indico el jefe comunal, quien tras esto considero que las palabras de Racedo, “las dijo y no porque no se halla sentido acompañada, sino porque no las pudo concretar, sobre todo porque no se cuenta con personal a fin a las políticas de turismo, y ella es una persona que tiene mucho dinamismo, sumado a que Federación es una ciudad con mucha demanda”, apunto.

Pero a pesar de las manifestaciones de Racedo, el intendente Cecco, considero que aún quedan posibilidades de que la funcionaria no abandone su cargo, si es que se da salvedad a algunas cuestiones, “porque aquí hay que entender que en la obra pública, priorice otras obras que eran más necesarias para Federación”, revelo, a lo que podría ser el descontento de Racedo, con la gestión.

Más adelante, Cecco, manifestó que “llegado el momento veremos cómo seguimos, como también es cierto que puede existir un desgaste, pero al mismo todo el equipo lo siente, porque como dije anteriormente Federacion, es una ciudad que demanda mucho trabajo”, remarco.

Buena relación con Hernan Burna

En otro momento de la nota radial, se lo consulto al intendente Cecco, sobre como era su relación con el vice intendente Hernan Burna, quien además es cuñado de Graciela Racedo, ya que los medios locales atribuían esta situación por diferencias con Burna, “con quien tengo una buena relación, y las pruebas están a la vista porque estamos trabajando en comunión-agregando- que por ahí mi personalismo puede afectar alguna relación, pero toda mi vida he trabajado así; soy así, y hoy con orgullo personal puedo decir que nunca fui colgado del saco de nadie, incluso hasta he tenido ofrecimientos difíciles y yo decidí siempre quedarme dentro del partido, cuando en cambio otros han negociado otras cosas, por eso que hoy a mí no me extraña nada ni me asusta nada”, asevero.

Y remato diciendo: “en ese sentido cuando hablamos con Hernán Burna, lo hacemos con absoluta responsabilidad y claridad, el políticamente dentro del partido tendrá algunas resistencias como las tengo yo, pero con Hernan tenemos en común cuales son las prioridades políticas, entonces por ahí podemos tener desacuerdos de como actuamos cada uno, pero cuando sabemos que debemos hacer cosas por el bien de la comunidad no tenemos dudas en avanzar; pero hasta ahora de todo el tiempo que va no he tenido ninguna discusión con él y por el contario nos hemos manejado con mucho respeto”, aclaro.