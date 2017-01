Cecco: “Hemos logrado posicionar al destino turístico Federacion en el cuarto lugar a nivel nacional”

El intendente de la ciudad de Federacion, afirmo que el balance de la fiesta Nacional del Lago es altamente positivo. En ese sentido, Carlos Cecco, destaco que los medios nacionales y funcionarios del turismo ya hablan de que Federacion se ubica en el cuarto destino turístico del país. Además, desmintió y trato de mala intención las publicaciones del medio ultra opositor El Federaense, que menciona sobre una supuesta contaminación de las aguas del lago.

En los primeros minutos de este domingo, los conductores de la XXXlV fiesta Nacional del Lago, comentaban al público que el intendente Carlos Cecco, festejaba un nuevo cumpleaños, “asi que tengo una doble alegría, porque fueron muchos los años en que trabaje para que los federaenses tengan hoy este nivel de fiesta”, expreso.

Balance

Al final de la tercera jornada de esta nueva edición de la fiesta mayor de los federaeses, Cecco, no dudo en calificarla como “altamente positivo el balance que hacemos, donde lo único que nos puede complicar para el ultimo dia (hoy), es el mal tiempo que esta pronosticado, pero para el show de Marama, están todas las sillas vendidas y se han adquirido muchísimas entradas-agregando- la gente la vive con un marcado entusiasmo, con las playas colmadas y las termas con casi 4.000 entradas diarias, más un lleno total en la hotelería, así que estimamos que hoy en Federacion hay más de 10 mil personas”, considero.

Nivel nacional

“Hemos emprendido un camino que hoy está marcado por el éxito, ya no podemos volver hacia atrás, donde se ha trabajado tanto, como el caso de Hernán (Burna), que se ha puesto la fiesta al hombro, asi que no tengo dudas que Federacion representa ya una propuesta turística a nivel nacional, y a esto lo están diciendo los distintos medios nacionales que vinieron a cubrir esta fiesta, los cuales nos catalogan como el cuarto destino turístico a nivel nacional-agregando- que ese es el compromiso; no podemos bajar los brazos porque hemos encontrado el norte, por eso tenemos que seguir soñando para que nuestra querida comunidad siga creciendo”, subrayo.

Temporada de verano

En esta parte, Carlos Cecco, dijo que si bien los números no están a la altura del año pasado, hay medios que se encargan de desinformar, “pero no nos olvidemos que Punta del Este, Brasil y Chile registran record de visitas, y esto provoca una incidencia cuando el cambio monetario no nos ayuda, por eso creo que esto se tiene que corregir a futuro, aunque a pesar de esto, junto a la ciudad de Colon, hemos sido los destinos turísticos elegidos por el turismo que llega a Entre Ríos”, resalto.

Información falsa

Consultado por la publicación realizada por un medio local grafico ultra opositor, cuando, nuevamente como el verano pasado, afirman que las aguas del lago están contaminadas, el intendente de la ciudad de Federacion, puntualizo que “aca se están haciendo los análisis correspondientes; nuestra planta de líquidos cloacales esta funcionando muy bien, y las dos subestaciones elevadoras también, pero además esta la CARU constantemente más la boya colocada en nuestro puerto-afirmando- esto que se publicó es totalmente falso, porque no se ha dado ningún caso o personas con algún tipo de inconveniente por problemas del agua, pero es tal la negatividad de ese medio que a mí ya nada me asusta”, cuestionó.

Agradecimiento

“Estas cosas no se logran sin una comunidad que este de pie, que trabaja con todas sus instituciones, y esto permite realmente seguir sonando y continuar desarrollándonos; por eso nuestro compromiso para consolidar lo logrado hasta aquí”, concluyo.