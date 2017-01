Concordia: Conmovedora carta de la hija del quiosquero asesinado

Tal lo anticipado por 7Paginas, la policía apuntaría la investigación a un crimen pasional, por eso que las miradas estarían puesta en otro hombre que mantendria una extrecha relacion con el quisquero Federico Pérez. La policia busca una tablet que era de la víctima, ya que en la misma también podría ser útil como prueba.

Carta de Camila Magali, en su cuenta personal de facebook:

Viejo te juro que no sé cómo explicarlo el dolor que siento, la tristeza que me invade, el odio y la bronca no me dejan ni pensar, me niego a aceptar que ya no estás conmigo, la realidad me pego un portazo en la cara, la vida a veces es tan puta tan injusta que ni siquiera te da tiempo para reunir fuerzas y enfrentar el dolor ¿porque te sacaron tan así de mi vida, porque te fuiste? Porque te pasó eso a vos? No sabes el dolor, la culpa que tengo ¿porque no tuve tiempo para despedirme? Como es que una persona me puede arrebatar todo lo que amo? Como es que tienen la mente tan podrida y lastimarte de esa manera? Como es que hay tanta maldad? Porque tenés que ser tan frío, tan sicópata, tan desquiciado, tan inhumano, estar tan podrido de la mente para sacarle la vida a una persona? Nadie merece que le saquen de su vida tan horriblemente a un ser querido, nadie tiene que pasar por lo que me tocó pasar a mi, juro que no voy a parar de luchar y pelearla para que vos tengas justicia EL HIJO DE PUTA, EL INHUMANO, EL RATA, EL ANIMAL QUE TE HIZO ESTO LA VA A PAGAR Y YO NO VOY A PARAR HASTA NO VERLO PUDRINDOSE EN LA CARCEL.

Siempre te voy a recordar como el loco feliz que siempre quería ver a todo el mundo contento, con esos chistes, esa alegría contagiosa, esos cantos, siempre te voy a recordar como el mejor papá del mundo el que siempre quiso mi bien y nunca le gustó verme mal, me duele que no estés conmigo pero me quedo con todo lo lindo que fuiste, con los hermosos recuerdos que quedan en mi corazón y con esa hermosa sonrisa que me encantaba ver día a día

TE AMO CON TODA MI VIDA Y TE JURO QUE VAS A TENER JUSTICIA YO NO VOY A PARAR HASTA QUE ESE HIJO DE PUTA LA PAGUE.

TE VOY A EXTRAÑAR SIEMPRE ¿QUIEN IBA A PENSAR QUE TE IBAS A IR DE ESTE MUNDO TAN RÁPIDO? Sería capaz de cualquier cosa con tal de que vuelvas, te necesito conmigo, no me puedo imaginar la vida sin vos pá…

Te amo, te amo, te amo y te voy a amar siempre, dejame un lugarcito en el cielo que en algún momento vamos a volver a estar juntos y ese día ya nadie nos va a poder separar NUNCA MAS