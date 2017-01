El Dr. Tajes se cansó de los resentidos “pasa que les duele ver las playas llenas”, apunto

Frente a una publicación de un medio federaense, que afirma sobre el agua del lago contaminada con líquidos cloacales y haciendo responsable al municipio de Federación, el Secretario de Gobierno y Hacienda, pierde la paciencia y responde que en principio se realizaron todas las obras necesarias para optimizar el tratamiento de afluentes cloacales, pero luego el Dr. Jorge Carballo Tajes, endurece los conceptos cuando trata a ese medio de sanguijuela y extorsionador. Además, le recuerda que Federación está considerada como la ciudad con mejor calidad de vida de la provincia.

Tras conocerse la noticia publicada en un medio grafico que insiste en instalar el pánico en los federaenses y miles de turistas que visitan la ciudad Jardin, con eso de que las playas de Federación están contaminadas con materia fecal, el Dr. Jorge Carballo Tajes, dialogo esta mañana en el programa matinal de radio UNO, cuando en ese sentido señalo que en función de la responsabilidad que le cabe a este municipio, “se hicieron todas aquellas obras que sean necesarias para llevar al mejoramiento en la calidad del agua, que es lo que se realizó con una planta de tratamiento de líquidos cloacales que es ejemplo en la costa del Uruguay, además del trabajo de modernización que hace poco tiempo se hizo en conjunto con la Cafesg, en las dos sub estaciones de afluentes cloacales”, recordo.

Para enseguida acotar que “también se habían detectado salidas de cloacas directamente al lago de un colegio y un club, lo cual ya se ha solucionado levantando la calle”, sumo.

Aguas del lago

Luego, el Secretario de Gobierno y Hacienda, relato que el fin de semana e incluso el día lunes, se estuvo bañando junto a su familia en el lago, y que tiene información del área de epidemiología de la provincia y de salud municipal, que no se han registrado casos con derivaciones por el uso del agua del lago. “Así que si habría contaminación a nosotros nos preocuparía, porque no solo pensamos en el turista, si no que principalmente lo hacemos en el federaense”, remarco.

Medios chantas

“Acá hay algunos medios que no trabajan en beneficio y procura de la comunidad, sino que antes con sus disparates practicaban el chantaje o la extorsión para generar dinero, es decir que siempre son los mismos porque se acostumbraron a generar plata sin trabajar, y que en realidad no suman si no que restan””, disparo.

Medios resentidos

“Pasa que les debe doler ver las playas llenas de gente, o que una fiesta del Lago te sale espectacular y no te llueve ningún día”, menciono y agrego “acá estamos hablando de una persona con un resentimiento natural de alguien que no tiene vida propia”, afirmo.

Medios incapaces

“Se trata de gente que no está capacitada para trabajar y a rebuscársela por sus propios medios; serian así como sanguijuelas, entonces si no generan estas situaciones es como si les faltan oxígeno, así que yo le recomendaría que empiece a trabajar”, indico.

Zona norte

Donde carecía de red cloacal y que por eso algunos vecinos tiraban directamente al lago, “ahora se está haciendo una obra millonaria, donde nosotros vamos a llevar la red, que de hecho ya se empezó a trabajar, porque que siempre estamos detrás de las soluciones y seguramente por eso que Federación está considerada la ciudad con mejor calidad de vida de la provincia”, recordó.

Remate

“A este muchacho le digo: que supere su resentimiento, que se sienta parte de la ciudad donde nació y que acompañe; cuando haya elecciones que vote lo que más le guste, pero mientras tanto que no haga daño innecesario a la comunidad, donde él ha vivido siempre y de arriba”, asesto.

Edito: 7Paginas

Foto: Acuarela producciones