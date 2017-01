Federación: “Le están pasando mal la información o este hombre está mintiendo”, dijo Kloster

Luego de la insistencia de un medio grafico local en hacer creer a la población de Federación y al turismo que elige esta ciudad para vacacionar de que las aguas del embalse están contaminadas con materia fecal que arroja el municipio de la ciudad Jardín, 7Paginas, volvió a consultar al secretario de Obras y Servicios públicos, si realmente la sub estación sur no estaba funcionando, como afirma este vecino que vive enfrente donde está ubicada la misma, a lo que Osvaldo Kloster, respondió: “en ese lugar se están haciendo tareas de mantenimiento (foto), y reitero que las bombas nunca dejaron de funcionar”, afirmo.

Un tanto molesto con la pregunta, Osvaldo Kloster, le dijo a un cronista de esta medio “yo no sé de dónde saca semejante barbaridad, porque como explique anteriormente (en una nota a radio UNO), ahora cada sub estación cuenta con personal permanente, por eso que siempre van a ver a alguien trabajando en ese lugar”, comento, el funcionario municipal, en clara alusión de que el director de ese medio de comunicación vive en esa zona y que por eso estimara que algo no anda bien en la sub estación sur, y que este seria del detonante de semejante publicación, “o para mi le están pasando mal la información o este hombre está mintiendo”, apunto.

En el siguiente renglón Kloster, explico que “en estos momentos se están haciendo tareas de mantenimiento, como el cambio de algunos caños, esclusas y llaves, o este hombre pretenderá que no hagamos el mantenimiento así eso algún día deja de funcionar”, se preguntó.

Finalmente, afirmo que desde que la Cafesg reacondiciono y modernizo estas dos sub estaciones elevadoras de afluentes cloacales, “nunca dejaron de funcionar, y contando además con una planta de tratamiento modelo en la región, repito que no hay ninguna posibilidad de que se esté derramando cloacas al lago”,