Hospital regional Masvernat, donde los pacientes son tratados como de segunda categoría

A través de redes sociales o contactos directos con 7Paginas, vecinos de la ciudad de Concordia, se quejan por la carencia de bienestar a las personas que necesariamente concurren al hospital Masvernat.

Dentro de las numerosos reclamos sobre sale el reconocimiento hacia el equipo de profesionales que desarrollan tareas en este nosocomio regional, pero a la vez apuntan que al ser un hospital de alta complejidad, se deberían tener en cuenta algunas cuestiones basicas.

Sobre todo en estos días de sumo calor, ya que en la guardia solo hay ventiladores que para nada mejoran el ambiente ante las altas temperaturas; niños y personas de la tercera edad deshidratados porque en ese lugar no cuentan ni siquiera con un dispenser, baños que no son higienizados en tiempo y forma, los “atendidos” son llevados en ambulancia en urgencias y prácticamente “tirados” porque de alta no tienen en que volver a sus barrios.

No está en condiciones la rampa para discapacitados, o es obstruida por algún vehículo ya que no hay nadie quien controle lo que sucede en las afueras del nosocomio, ni hablar de los reiterados robos de motos del estacionamiento.

Son algunos de los mensajes que se recibió en la redacción de este medio.