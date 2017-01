Kloster: “Están mal informando ya que no hay ninguna posibilidad de que se tiren cloacas al lago”

Ante la insistencia de un medio de comunicación local (ultra opositor), en hacer creer que el municipio larga cloacas directas al lago sin previo tratamiento, ahora el Secretario de Obras y Servicios Públicos, afirma que la planta de tratamiento de líquidos cloacales es un modelo en la costa del rio Uruguay, y que las dos sub estaciones están trabajando perfectamente. También, Osvaldo Kloster, comento la obra millonaria que se está haciendo para dotar de red cloacal a la zona norte. Además, pidió a los distintos medios de comunicación que de necesitar algún tipo de información se acerquen a su oficina o lo llamen, “porque están mal informando ya que no hay ninguna posibilidad de que se tiren cloacas al lago”, aseguro.

Preocupado por el calibre de la falsa información, Osvaldo Kloster, le dijo a 7Paginas, que la misma “es totalmente errónea, ya que las sub estaciones, tanto la sur como la norte, están funcionando en perfectas condiciones, lo mismo que la planta de tratamiento donde hacemos análisis mensualmente y los valores están por muy debajo de muchos lugares, así que estoy en condiciones que tenemos la mejor planta funcionando en la costa del rio Uruguay”, remarco, Kloster, al tiempo de mencionar que cuentan con la supervisión del ingeniero Maquinon, quien también controla las plantas de tratamiento de afluentes cloacales de varias ciudades entrerrianas.

Sobre la información dada por ese medio en cuestión, de que la sub estación sur no estaría funcionando por reparaciones, el Secretario de Obras y Servicios públicos, primero explico que antes el mismo personal afectado a la planta de tratamiento era el encargado de realizar el cuidado y mantenimiento de las sub estaciones, “pero después que se hizo la obra de Cafesg, se tomó la determinación de afectar a dos personas, es decir una en cada sub estación para que realicen el mantenimiento diario de lunes a viernes para que eso funcione perfectamente-aclarando- no es que hay gente trabajando para reparar algo, sino que estás personas están ahí permanentemente”, apunto.

En cuanto a desechos cloacales que particulares tiraban al lago, el funcionario municipal recordó que el mayor inconveniente lo tuvieron en la zona del club Social, el cual ya fue solucionado hace mucho tiempo atrás.

Inversión millonaria

Más adelante, Osvaldo Kloster, anticipo que en un plazo no mayor a los 60 dias, “se terminarían con los pozos ciego que hay en la zona norte, porque ya estamos trabajando en una obra de cuatro millones cuatrocientos mil pesos (4.400.000), para llevarle a todo ese sector agua y cloacas-acotando- que esa zona estaba saturada por los emprendimientos de alojamiento, por eso se tomó esa medida de hacer estas obras”, detallo.

Falsa información

“Esa información es falsa”, sostuvo, el secretario de Obras y Servicios públicos de la municipalidad de Federación, el que enseguida sumo “todo aquel que me conoce sabe que son un hombre claro como el agua; prefiero que vengan a la fuente y me planteen las inquietudes o dudes que tengan y juntos lo vemos, pero que no actúen de esta manera con versiones que no son reales”, expreso un tanto molesto.