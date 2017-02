Martin Santana: En Concordia no hay riesgo de contaminación

Ante la difusión de informes de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) en relación a los niveles de contaminación en los balnearios de la costa del río Uruguay, y los serios problemas registrados en otras ciudades, funcionarios de la Municipalidad de Concordia fijaron postura, compararon datos y garantizaron las condiciones de utilización recreativa de las playas locales. (la foto muestra al secretario de gobierno Martin Santana en playa Los Sauces”

En este sentido, el secretario de Gobierno Martín Santana recomendó “analizar la situación en perspectiva y considerando los diferentes escenarios. Los valores que difundió CARU respecto a Colon y otras localidades están muy por encima de lo que se registran en Concordia, donde además controlamos el agua también desde la Municipalidad y sabemos que cuando invitamos a la gente a venir a nuestras playas estamos seguros que no hay riesgos para la salud ni tenemos problemas graves de contaminación”.

“Este fin de semana, al igual que muchos concordienses, vine con mi familia a pasar la tarde en Los Sauces. Es una playa que esta gestión, trabajando en conjunto con la CTM, pudo recuperar para todos los concordienses y vale la pena venir a disfrutarla”, remarcó el funcionario.

Números

Los datos que difundió CARU respecto a la presencia de coliformes fecales en el período del 23 al 27 de enero de 2017 marcan una media geométrica de 306 (ufc/100 mL) en Playa Los Sauces, mientras que en Colón y San José los valores estaban en 1634 y 1825 (ufc/100 mL) respectivamente. Desde Saneamiento Ambiental de la Municipalidad y el EMCONTUR explicaron que los indicadores registrados en playas Nébel y Los Sauces de Concordia no representan un problema grave ni implican riesgos para la salud de los bañistas.

Sobre este punto, el director del Ente de Costanera Hernán Fuertes señaló que “es importante decir que mucho antes de conocerse estos datos nosotros venimos trabajando articuladamente desde el EMCONTUR con la Dirección de Políticas Ambientales, al Área de Saneamiento Ambiental de la Secretaría de Desarrollo Humano, Salud y Ambiente y el Ente Descentralizado de Obras Sanitarias para monitorear la calidad del agua y garantizar que la gente pueda venir con tranquilidad”.

Precisamente, a principios de esta semana personal de Saneamiento Ambiental, dirigidos por Ema Carmona, tomaron muestras del agua para analizarlos en los laboratorios del EDOS. “Hoy el agua de playa Los Sauces no representa un problema para la salud. Como en cualquier playa hay que tomar precauciones que tienen que ver con las recomendaciones que se les hacen a los bañistas en cualquier balneario, pero la playa está habilitada y en condiciones”, expresó.

De lo general a lo particular

“La CARU cumple con su función al ofrecer los datos. Y nosotros desde la Municipalidad tenemos lineamientos claros del intendente Enrique Cresto de trabajar en conjunto con CARU. Pero por ahí uno ve que en algunos medios y en las redes sociales se dice que el río Uruguay está contaminado y eso no es tan así. El Uruguay nace en Brasil y termina en el Río de la Plata. No es el río lo que está contaminado. Sino que en algunas zonas se registran niveles mayores de contaminación y en otras no hay motivos de alarma, es focalizado en algunas zonas, por eso no es lo mismo un título que otro”, ejemplificó Santana.

Por su parte, el presidente del EMCONTUR Martín Buraglia, en diálogo con la Radio Pública de Concordia, apuntó que “en Concordia no registramos ningún caso de intoxicación ni nada parecido, sabemos que no es agua potable y como en cualquier playa del mundo la gente no tiene que ingerir el agua del río. Nosotros vamos a seguir haciendo estudios para tranquilidad de la gente y para que se puedan bañar tranquilamente. Hasta este momento no se han registrado casos como se ha registrado en otras localidades de la costa que sabemos que tienen otros niveles de contaminación mucho más alto que el nuestro”, reiteró.

Lo que se viene

Finalmente, Santana destacó que “hay que aprovechar la infraestructura propia que ofrece la Costanera, que cuenta con duchas a escasos metros de la orilla, con los servicios para los visitantes y con los guardavidas que están controlando y cuidando permanentemente. Esta playa va a recuperar el esplendor de otras épocas y va a seguir mejorando. En marzo se pone en marcha la continuidad de las obras de saneamiento del arroyo Manzores, desde Salta hasta San Lorenzo, y seguiremos avanzando con la erradicación de viviendas bajo la cota 14 que ya está en marcha; son acciones que van a contribuir al cuidado del medio ambiente y del río”, concluyó