20 años del crimen. No se olviden de Cabezas. No se olviden de los empresarios que se enriquecen con el estado. No se olviden de la coherencia, de la dignidad. No se olviden de los periodistas que hoy dicen “no se puede” y claudican callando.

No se olviden que somos trabajadores, no explotadores. Que luchamos y nos organizamos colectivamente.

No se olviden que siempre se elije. No se olviden que las ideas valen más que una pauta. No se olviden que la peor complicidad es el silencio. No se olviden que el cinismo es el más monstruoso ropaje de la mentira. No se olviden que la violencia asume sofisticadas y brutales formas. No se olviden que las operaciones de prensa no son derecho a la información. No se olviden que una imagen vale más que mil palabras a condición de la construcción de sentido que sintetice. No se olviden que siempre hay una hendija por donde se cuela la dignidad. No se olviden que los servicios no son fuente de información.

No se olviden que apretar un botón, el del flash o el de la compu es siempre una elección. No se olviden que la objetividad no existe y lo subjetivo es nuestra identidad. No se olviden que aunque sean duros los tiempos, siempre hay alguien mas y no hay que quedarse solo. No se olviden que les venden libertad de prensa por libertad de empresa.

No se olviden que les hablaron de la grieta pero ellos mienten, empobrecen, enferman, persiguen, explotan y reprimen. No nos olvidemos ni ahora ni cuando se vayan. Nunca. No se olviden que los derechos humanos no son una moda ni una prenda que se cambia por otra. Ahora y siempre. No se olviden que la memoria es más larga que la traición, que sin ella se equivocan los pueblos, porque siempre, mas tarde o mas temprano, a la vuelta de la esquina o al final del camino, donde los senderos se bifurcan o donde acaricie el río, hay que rendir cuentas.

No se olviden de José Luis Cabezas. Por él y por todos y todas. Por nosotros mismos. No nos olvidemos

Por periodismo Concordia para 7Paginas