Salvaron a Mizawak del juicio político

El Frente para la Victoria impuso su dictamen en el que deslegitimó las pruebas de los denunciantes y la información revelada por la prensa. Cambiemos hizo duras denuncias sobre la presidenta del STJ. Los dos dictámenes completos.

Con la presencia de alguno de sus hijos, Claudia Mizawak no fue acusada en el proceso de juicio político en la Cámara de Diputados. El Frente para la Victoria impuso este miércoles por la noche en una maratónica sesión su dictamen de mayoría en el que no hizo lugar a la denuncia de un grupo de abogados y dirigentes políticos contra la presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ). En minoría, Cambiemos presentó su dictamen acusándola con un minucioso informe.

A Mizawak se le atribuyó la causal de mal desempeño por los viajes que habría realizado por cuenta del Poder Judicial, una supuesta falta de control en el otorgamiento y rendición de viáticos, la participación en sociedades comerciales, la percepción de “sobresueldos” y la manipulación de votos en la acción de inconstitucionalidad respecto de la designación de Guillermo Smaldone como presidente del Tribunal de Cuentas.

La oposición, en su investigación, aseguró que entre enero de 2008 y diciembre de 2016, Mizawak registra 332 días hábiles como ausente de la jurisdicción, alegando motivos oficiales, y que percibió 400,5 días de viáticos, por una suma de 537.763,50 pesos. Sólo en el período que lleva como presidenta del alto cuerpo, desde 2013, totaliza 133 días hábiles (179 días corridos) de ausencias por viajes, de los cuales se le asignaron 178 días de viáticos, por 338.776 pesos. “Se halla acreditada la existencia de un sinnúmero de convenios celebrados por la doctora Mizawak, en representación del Superior Tribunal de Justicia, con distintas instituciones nacionales y extranjeras, durante el período en ejercicio de la presidencia. Convenios cuya utilidad para el Poder Judicial de la provincia se desconoce, pero que en todos los casos, han servido para ‘justificar’ viajes a distintos puntos del país (CABA, Santa Fe, Rosario, Corrientes, San Juan, Neuquén, Córdoba, Formosa, Puerto Iguazú, Ushuaia, Misiones) y del exterior (España, Italia, Uruguay) y la percepción de viáticos”, reza el dictamen de Cambiemos.

De allí que, para los legisladores de la oposición, es “harto indubitable” que Mizawak incurrió en las causales de mal desempeño y que “ninguna razón o elemento de peso se ha aportado para desvincular su directa responsabilidad en los hechos endilgados”, por lo que consideraban que debía ser acusada y suspendida en su cargo.

Sin probar

A la sesión se llegó con el dictamen de la oposición conocido por los medios con datos tenebrosos que el oficialismo desmintió y descartó.

Para el Frente para la Victoria, en la voz de Diego Lara, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, “de la prueba de los denunciantes, de la denunciada y sobre todo de la excesiva prueba pedida por parte de algunos miembros de la comisión, se evidencia que la mayoría de las declaraciones vertidas por el vocal hoy suspendido (Carlos) Chiara Diaz y por parte de un sector de la prensa que citan los denunciantes, han resultado falaces, no reconociendo ningún sustento probatorio, lo que demuestra la liviandad y ligereza de la actitud de los denunciantes al formular una denuncia de tamaña relevancia institucional sin prueba alguna”.

Para el oficialismo, también, “la cantidad de viáticos solicitados en relación con las gestiones realizadas (por Mizawak) está debidamente acreditado”.

Sobre la “percepción de sobresueldos” y enriquecimiento sin causa por este motivo, según los diputados del oficialismo “quedó demostrado que en el Superior Tribunal de Justicia no existen fondos o gastos reservados, sino una partida sancionada sucesivamente y unánimemente desde el año 2010 hasta este 2016 por la Legislatura Provincial, partida que no fue utilizada de forma mensual, que no se distribuyó ilegítimamente como un salario encubierto, que fue rendida y aprobada por el Tribunal de Cuentas”.

Los peronistas, y los legisladores del Frente Renovador Gustavo Zavallo y Daniel Koch que acompañaron al FpV junto al radical Ricardo Troncoso, sostuvieron que “amerita la necesidad de una autocrítica por parte de los denunciantes, los que, por su profesión de abogados, tienen cabal conocimiento de la responsabilidad que trasuntan sus actos, ya que desplegando un mínimo de diligencia, hubiesen podido tener acceso a las pruebas previo a realizar una denuncia de tal gravedad”. A Mizawak la denunciaron los abogados Rubén Pagliotto, Guillermo Mulet; los dirigentes Emilio, Jaime Martínez Garbino, Luis Leissa; la ex diputada Emma Bargagna; los abogados Luciano Rotman y Matías Plugoboy.

“De todo lo expuesto y acreditado en estas actuaciones se concluye, que ninguno de los hechos denunciados y endilgados a la actual presidenta del Superior Tribunal de Justicia poseen asidero fáctico y probatorio que nos permitan siquiera presumir la existencia de conductas irregulares o dudosas atribuibles a la doctora Claudia Mizawak, que puedan ser consideradas como causales de mal desempeño en su función”, cerró el dictamen del oficialismo y aliados.