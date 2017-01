Se firmó el acta para ampliar la red de gas natural de Concordia

El gobernador Gustavo Bordet firmó este viernes el acta de ampliación de la red de distribución de gas de Concordia. La obra, que demandará una inversión de más de seis millones de pesos, tiene un plazo de ejecución de 120 días y beneficiará a los barrios Nebel y 25 de Mayo. También entregó subsidios para instituciones de la ciudad y localidades del departamento

Durante el acto realizado en el Centro de Convenciones de Concordia, donde también participaron el intendente Enrique Cresto, los ministros de Gobierno, Mauro Urribarri y de Economía, Hugo Ballay, el gobernador destacó el “crecimiento que viene teniendo la ciudad”, y cómo “evolucionó durante todo este año”, y “lo más importante es que para este 2017 va a haber un cúmulo de obras en la ciudad, que va a posibilitar alcanzar objetivos y demandas que la población tenía de muchos años y también generar muchos puestos de trabajo a través de la industria de la construcción”.

En este sentido, agregó que “hay más de 700 viviendas que se están llevando adelante, y estamos trabajando en nuevos planes y programas para que tengan continuidad la ejecución de las unidades habitacionales”.

Además, Bordet valoró que “está previsto la apertura de sobres para la planta de agua y la red de distribución. Es una obra de casi 630 millones de pesos. Es emblemática para la ciudad y este año se va a empezar a ejecutar”.

También subrayó las “obras que tienen que ver con el saneamiento del arroyo Manzores, que demanda 65 millones de pesos, y que va a unir físicamente barrio Lesca con el barrio Nebel, mejorando sustancialmente la calidad de vida de muchos vecinos de la zona”.

Respecto de las obras, Bordet sostuvo que “se pueden hacer porque hay un trabajo articulado que realizamos con el gobierno nacional y con el gobierno municipal. Todo este esfuerzo sería inútil, sería estéril, si cada uno intentara hacerlo por sí solo”, y agregó que con “esta forma de trabajar empezamos a ver excelentes resultados.”

El mandatario también adelantó que durante este año “va a existir una gran cantidad de obras públicas en ejecución, ya sea en materia de infraestructura escolar, en materia vial, como en materia de obras de saneamiento”, y destacó que “así como firmamos el Manzores, firmamos la toma de crédito para las plantas de agua de Concepción del Uruguay y de La Paz, la obra de saneamiento y cloacas que van a brindar casi el 100 por ciento de cobertura en Federal, y también otro tipo de obra pública que se va a estar ejecutando en distintos lugares de la provincia”.

“Esto es fruto de una administración muy responsable, muy seria, y con mucha madurez política entre el gobierno nacional y el gobierno provincial”, advirtió. “A veces, no pensamos parecido, pero tenemos objetivos que son los mismos, que en definitiva es lo que la gente y los vecinos nos piden en todos lados. Lo hacemos con todos los intendentes, no me importa si son justicialistas, si son de Cambiemos o si son vecinalistas. Los problemas son comunes y nos atraviesan y tenemos la responsabilidad de gobernar absolutamente para todos los entrerrianos”.

“Por eso yo aspiro en este 2017 a reforzar este compromiso de trabajo acá en la ciudad de Concordia, con Enrique (Cresto) y todo su equipo, con quien hemos hecho una gran tarea el año pasado, sobreponiéndonos a momentos muy difíciles, y este año transitaremos juntos y podemos hacer muchas más cosas, ejecutando obras absolutamente entre todos. Esta es la convocatoria, y este es el desafío que tenemos por delante para este año”.

Trabajo en conjunto con el Municipio

A su turno, Cresto valoró que “cada vez que tenemos al visita de nuestro gobernador a su ciudad de Concordia es para anunciar obras”, y se mostró “muy contento con esta obra, con esta ampliación que va a beneficiar a dos barrios de la zona sur de Concordia, como lo son el barrio Nebel y el barrio 25 de Mayo. Son 8.000 metros lineales de red de gas”.

En ese sentido, el Intendente de Concordia recordó que en su última visita a la ciudad, Bordet anunció el Promeba IV. Además, dijo que “recién estábamos hablando del proyecto del Fondo Fiduciario que se va a licitar en el mes de febrero”, a lo que calificó como “una obra espectacular” y que “consiste en otra etapa más del saneamiento del arroyo Manzores, con grandes obras de infraestructura para la zona” lo que “viene a darle dignidad a toda esa zona y solución de fondo y definitiva.”

Asimismo, detalló que desde el municipio, a través de la “Comisión de Relocalización” ya se reubicaron “31 familias de la última inundación”, y que “tememos otra 40 que estaríamos trasladando en las próximas semanas, y automáticamente empezamos a sanear esa zona”, advirtió.

“No solamente se interviene con infraestructura productiva sino también con lo que es obra de pavimento y obra de cloaca. Eso va a garantizar que los efluentes al río, a medida que vaya avanzando con la sistematización del arroyo Manzores, sean menos contaminantes”, explicó Cresto.

En ese sentido, el Jefe comunal destacó “lo que se viene en este 2017 para la ciudad de Concordia con esta obra, con la ampliación de gas, con el Promeba, con el Hábitat, con la planta de agua, que el 9 de febrero se van a conocer las ofertas para la licitación en el Enohsa, y muchísimas obras más trabajando en conjunto entre el municipio, la provincia y la nación, para que Concordia siga creciendo y se siga desarrollando.”

Finalmente, detalló que el municipio comprará un terreno para poder realizar allí la estación reductora de gas, para poder llevar la ampliación de gas hasta la zona norte de la ciudad como es el deseo del gobernador Bordet.

Ampliación de la red de gas

A través de la Resolución N° 003 de la Secretaría de Energía y con fecha 25 de enero de 2017, el gobierno provincial ampliará la Red de Distribución de Gas Natural en la localidad de Concordia. Esta obra demandará una inversión de 6.250.089 pesos y contempla las etapas 2, 3, 4 y 5 de la obra.

La ampliación de la Red será a puntos estratégicos en zonas no incluidas en el proyecto original, y el plazo de ejecución es de 120 días corridos a partir de la firma del acta de inicio.

Esta ampliación responde al pedido del intendente de Concordia, Enrique Cresto, porque puntos estratégicos no están previstos en el trazado original y porque surgió como imprevisto de obra la instalación de 182,40 metros que no se encontraba propuesta por la contratista y que fueron solicitados por la Distribuidora Gas Nea S.A.

Entrega de subsidios

Durante el acto, Bordet también entregó subsidios para la Liga Concordiense Futbol, por un monto de 99.840 pesos para la compra de cuatro desfribhiladores que serán utilizados en las canchas de futbol, y para la Asociación Civil Peña La Tortuga por 55.000 pesos, destinado a solventar los gastos que demandó la organización de la 24º Fiesta Nacional de la Boga.

Además, hizo entrega de un certificado de transferencia para la municipalidad de Estancia Grande por 300.000 pesos que será destinada a solventar los gastos de la adquisición de una ambulancia; y otro por 599.900 pesos para solventar los gastos del 12º campeonato sudamericano de atletismo U18.

El acto contó además con la presencia del viceintendente de la ciudad, Armando Gay, los diputados provinciales Joaquín Lamadrid y Alberto Rotman, el secretario General de la Uocra, Walter Doronzoro, jefes comunales de localidades vecinas, concejales, funcionarios provinciales y municipales.