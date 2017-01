Todos en la misma bolsa

Mediante la Disposición Conjunta 0005-17, el PAMI estableció que, a partir de ahora sólo se les otorgará el subsidio social a aquellos que cobren menos o el equivalente a 1,5 haberes previsionales mínimos. Pero desde ahora estarán excluidas todas aquellas personas que sean propietarias de más de un inmueble o que de los registros surja que tengan de un vehículo de menos de 10 años (con la excepción de aquellos que posean un certificado de discapacidad). Tampoco podrán hacerse de medicamentos gratis los que sean dueños de embarcaciones o de aeronaves.

Los medios nacionales presentan la novedad como un ataque a “la viveza criolla que no conoce de límites ni se templa con la edad”, tal como señala el diario La Nación.

Este medio capitalino apunta que el PAMI decidió revisar los criterios con los cuales otorga el subsidio social para medicamentos, que beneficia a los afiliados con un descuento del 100% en remedios, “después de detectar miles de casos de personas que tenían a su nombre propiedades de lujo, embarcaciones y hasta aviones, y que estaban gozando del beneficio de tener medicamentos gratis”.

Los casos en cuestión representarían la erogación de unos 1600 millones de pesos anuales, esto es, casi dos veces lo que sale construir un hospital y equiparlo por completo. De ahora en más, el PAMI se ahorrará ese importe. “Es un escándalo. Acá había mucho de prebenda política”, dijo al diario LA NACION el director ejecutivo del PAMI, Carlos Regazzoni.

Hasta este viernes 6 de enero, quienes cobraban menos o el equivalente a 1,5 haberes previsionales mínimos -lo que suma alrededor de 8491,7 pesos mensuales- accedían a una cobertura del 100% en medicamentos generales. Es decir, no pagaban nada.

Lo mismo sucedía con aquellos afiliados que ganaban más de 1,5 haberes, pero que destinaban el cinco por ciento o más de sus ingresos al pago de remedios. Entre ambas categorías sumaban 1,6 millones de afiliados con esta bonificación. Ahora, el régimen cambiará y podrían dejar de percibir el subsidio afiliados que estén suscriptos, además, a una medicina prepaga o que tengan un vehículo de menos de 10 años de antigüedad.

El artículo argumenta que “en el universo de 1,6 millones de afiliados con medicamentos gratis, según detectaron en el instituto nacional de servicios sociales para Jubilados y Pensionados tras cruzar los datos de sus afiliados con los del Sintys (Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social), había al menos 2495 personas con embarcaciones a su nombre, 51 con aeronaves, y otras tantas con más de una propiedad de lujo”.

Regazzoni se focalizó en aquellos casos de afiliados que “mantienen un avión y o un barco y sacan medicamentos gratis para la presión es parte de una defraudación del PAMI. Más cuando el PAMI ya te lo da con un descuento del 80 por ciento”.

Pero no se refirió a los casos de personas que, desde ahora estarán excluidas, por ser propietarias de más de un inmueble o que de los registros surja que tengan de un vehículo de menos de 10 años , lo cual solo podrá ser salvable si presentan un certificado de discapacidad.

Otro universo que perderá el acceso a la bonificación son aquellos jubilados que, además de PAMI, cuenten con una prepaga. Según los datos de la institución, de los cinco millones de afiliados que tiene la obra social, entre 100.000 y 200.000 tendrían además un plan de medicina prepaga.

En los casos en los cuales el jubilado o pensionado cobre más de 1,5 haberes previsionales mínimos o cobre menos, pero tenga más de una propiedad o un auto de menos de 10 años, y los remedios le demanden el equivalente al 5% de sus ingresos o más, el PAMI le otorgará el subsidio. Pero, para ello, lo hará mediante una vía de excepción, en la que se requerirá un informe social, la escala de vulnerabilidad sociosanitaria y la revalidación médica. Luego, se resolverá.

En la entidad estiman que las irregularidades podrían sumar cerca del 10% de lo que el instituto destina cada mes para pagar el subsidio, que le representa en total unos 1300 millones de pesos mensuales. El subsisidio social tiene además un peso no menor en el presupuesto de la entidad, dado que suma casi el 45% de lo que PAMI gasta en remedios.

Siguiendo una política previsional para los abuelos pudientes

La lógica de aplicar la misma poda para universos tan disímiles como aquel que siendo activo pudo pagarse un plan en sus últimos cinco años como trabajador, pero que ahora tiene un ingreso mucho menor con la mínima jubilatoria, pero que no podrá ahorrarse el costo de los medicamentos a través de su obra social; y aquel cuya capacidad hereditaria, empresaria o que cobró un sueldo al estado, tiene una raíz en la desigualdad. Uno y otro no padece las mismas necesidades económicas y por lo tanto no padecerá los mismos efectos.

Cuando el año pasado se aprobó una ley con el atractivo nombre de “reparación histórica”, se apeló a los sentimientos que la palabra jubilado tiene en la Argentina para aprobar una norma que acelera los pasos para quienes tuvieron posibilidades de pagarse un abogado de esos que saben como hacerse de la renta de la industria del juicio contra el estado, al costo de poner en peligro los Fondos de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, verdadero punto medular del funcionamiento de ese organismo que sostiene un sistema previsonal, estatal, público y solidario. También se bajaron impuestos a los altos ingresos y quedó establecido un mecanismo que posibilita “armonizar” las Cajas de Jubilaciones provinciales que hoy garantizan el pago equivalente al ansiado 82% móvil para cientos de miles de jubilados provinciales.

Una y otra medida fagocita la desigualdad. O para decirlo en otras palabras, favorece a jubilados ricos y perjudica a los considerados como clase media. Unos tendrán resto para sostenerlo sin enfermarse y otros, no.

Nadie podrá tildar al gobierno nacional de incoherente

Periodismo Concordia para 7Paginas