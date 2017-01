Zandoná asumió interinamente la intendencia de Villa del Rosario

El presidente municipal de Villa del Rosario, Claudio Baldezari, sigue desaparecido tras un accidente náutico. Ante esta situación, este martes el viceintendente Gustavo Zandoná, asumió el cargo en forma interina.

“El desafío más grande que tenemos es dar con el paradero de Claudio. Pero hoy también de forma interina asumí la presidencia municipal hasta que se resuelva el paradero”, dijo Zandoná y remarcó que “la Municipalidad estuvo abierta siempre. Es duro decirlo pero la vida institucional sigue”, señaló.

Consultado sobre el clima que se vive en el municipio, contó: “Hay mucha tristeza, el ánimo esta caído. Ayer a la mañana cuando llegué lo primero que hice fue reunir al personal. Estuvimos hablando y les contamos de boca nuestra lo que sabemos y lo que vivimos”.

“También estuve reunido con los concejales. Ahora durante la mañana vienen el senador De Angeli y Miguel Piana. Con el Ministro del Interior, Rogelio Frigerio, me comuniqué vía mensaje porque sabía que no estaba en el país y me contestó que hoy estaba llegando a Buenos Aires. Si él no puede venir seguramente iremos nosotros a translimitarle lo que ha ocurrido” agregó el funcionario.

Sigue la búsqueda

Para finalizar, Zandoná contó: “Ni bien resolvamos las cosas institucionales acá, volvemos a La Paz. Hoy la búsqueda comenzó a las seis de la mañana, nunca hay que dejar de buscar y perder las esperanzas. Ayer también viajo su mamá, porque quería estar en el lugar y ver. Es duro, es difícil y son momentos muy desagradables, pero lamentablemente es lo que nos tocó vivir”, finalizó en declaraciones radiales que reproduce Chajarí Al Día.