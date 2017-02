Cecco le saco la careta a las mentiras de El Federaense

Si bien no lo nombra, en una nota exclusiva para radio UNO, el intendente de la ciudad de Federación no tuvo piedad cuando trato a este medio de comunicación como mentiroso y volvió a reiterar que es el enemigo número uno que tiene la ciudad de Federación. Carlos Cecco, comento haber visto el video que difundió El Federaense en las redes sociales, donde aseguraban que se estaba enviando desechos cloacales crudos al lago. “La espuma es propia de la turbulencia del agua que sale con fuerza, y eso que se ve son piedras, así que es una vergüenza que se le pretenda mentir a la gente”, dijo el jefe comunal, al tiempo de asegurar que la planta de tratamiento de líquidos cloacales está trabajando en óptimas condiciones y que la misma tiene una capacidad para soportar, sin inconvenientes, la masiva afluencia turística que llego en el mes de enero a la ciudad Jardín.

En la apertura del dialogo con el móvil de FM UNO, Carlos Cecco, dijo que las manipulaciones periodísticas que se hicieron en los últimos días “asi que estas cosas duelen y preocupan porque Federación esta en otra dinámica y en otra proyección, y sin embargo se miente y se deja de ser objetivo”, apunto, Cecco, quien tras esto comento que estando de viaje recibió la comunicación de lo que estaba pasando con el verdín en playa Grande, “entonces de acuerdo al protocolo que hemos conversado con la CARU, tome la determinación de que se coloque la bandera roja, en protección de los bañistas y al otro día me encuentro que por este tema publican una foto de la planta de tratamiento, cuando la misma y las dos sub estaciones están trabajando normalmente”, aseguro.

“Hace más de un año que hemos contratado un ingeniero que hace el seguimiento de la planta de tratamiento de líquidos cloacales, y las dos sub estaciones que reparo la Cafesg en su momento, están trabajando en perfectas condiciones, por eso que invite a los medios de la región que hagan una visita a la planta e investiguen cual es el tratamiento que le estamos dando a los efluentes cloacales antes de copiar una información de esta naturaleza”, puntualizo.

Luego Cecco, cargó las tintas cuando opino que esos títulos solo buscan “un desasosiego en la región, porque en realidad estamos atravesando una de las mejores temporada veraniega, con una fiesta del lago que fue exitosa, la hotelería colmada de turistas, las playas repletas de gente, y sobre todo un parque termal y acuático que en enero vendió 110 mil entradas y hoy en el recambio de quincena nuevamente colmada de turistas, así que esa es la verdad de lo que pasa en la ciudad de Federación”, grafico.

Más adelante pero en la misma dirección, dijo que ese (El Federaense), solo busca dañar a la persona de Carlos Cecco, “pero no se da cuenta que le está haciendo daño a toda una comunidad”, asevero.

La verdad de la milanesa

Con respecto al funcionamiento de la planta de tratamiento de efluentes cloacales, que es donde ese medio apunta con un video el mal funcionamiento de la misma, Cecco, aseguro que esa moderna planta soporta casi más del doble de la población de Federación, “asi que en momentos de mucho turismo como pasa ahora, se intensifican los trabajos como el aumento del cloro, y una conservación más persistente con el personal, por eso afirmo que la planta no está colapsada como por ahí se dijo-agregando- se han bajado los índices de diarrea y en estos momentos estamos en una situación de normalidad”, remarco.

La ausencia del PJ

En otra parte, Carlos Cecco, dijo que le hubiera agradado contar con el acompañamiento de los dirigentes del Justicialismo local, “porque realmente acá el tema es Federación, y como digo siempre, todo lo que se viene logrando en nuestra ciudad es fruto del trabajo en conjunto y la participación de todos los sectores; acá no hay ningún iluminado, y esto se lleva adelante gracias al aporte de la comunidad-reiterando- en estos días me volvieron a decir que Federación es la mejor ciudad de la provincia de Entre Ríos, con mejor calidad de vida”, destaco, para luego acotar: “de todas maneras no dejo de contar con el apoyo de los buenos Justicialistas, ya que a menudo hablo con ellos, porque no todos tienen el deseo que a mí me valla mal para que ellos puedan ganar las elecciones”.

Edito: 7Paginas