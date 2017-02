Para Piana los cobardes son los Justicialistas que evitaron el juicio politco de Mizawak

El senador provincial por el departamento Federación, Miguel Piana, salió al cruce de las palabras de su par justicialista por el departamento San Salvador, Lucas Larrarte, quien trató a los integrantes del bloque Cambiemos de “cobardes”, al suponer que los legisladores de la oposición no darán quórum al juicio político iniciado contra el al vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Carlos Chiara Díaz.

En ese sentido, Piana, como respuesta a Larrarte dijo: “Si no dar quorum en el juicio político resulta una actitud ‘poco seria y desprolija’, como expresó el senador, menos serio y más desprolijo resultó el tratamiento que se le dio a la denuncia presentada contra la presidente del Superior Tribunal de Justicia, Claudia Mizawak, por parte del bloque al que él representa”.

“Larrarte está practicando el lema que dice que ‘no hay mejor defensa que un buen ataque’, pero sería interesante que revise las declaraciones que efectuó el propio vicepresidente del STJ, Bernardo Salduna, cuando reconoció que la presidenta del Cuerpo firmó sentencias estando ausente de Paraná o sobre las irregularidades que se estarían cometiendo con los viáticos que se les otorga a los vocales del STJ”, retrucó Piana.

“Si Larrarte considera que estamos en tiempos en que la ciudadanía exige que demos la cara, entonces yo me pregunto ¿Por qué el FPV actuó de manera tan cobarde al momento de acusar a Mizawak y no siguió adelante con el proceso de juicio político contra la magistrada? ¿Acaso se busca impunidad para algunos funcionarios y ex funcionarios provinciales?”, interrogó Piana.

El senador por el departamento Federación, ante las acusaciones de Larrarte, ratificó su compromiso y juramento por la defensa de los derechos constitucionales. Deseo y espero que lo mismo hagan mis pares de la bandada oficialista”, dijo Piana.