Vecinos de Chajarí se quejan por las largas esperas en los bancos locales

Se trata de usuarios del Banco Nación y el Nuevo Banco de Entre Ríos. Algunos aseguran que estuvieron más de cuatro horas esperando para ser atendidos en el Nación. Enviaron una nota a las entidades bancarias y a legisladores provinciales.

“Somos usuarios del Banco de la Nación, Chajarí, y desde hace más de cuatro horas estamos haciendo “cola” para ser atendidos. A juzgar por la cantidad de gente que aún está delante de nosotros, nos falta esperar mucho todavía”, dice la nota que fue enviada al Banco Nación y Banco de Entre Ríos, a la diputada Gabriela Lena, el senador Miguel Piana, y al Concejo Deliberante local.

“No sabemos quiénes deben solucionar esto. No nos corresponde tampoco. Nosotros en realidad debemos estar haciendo nuestro trabajo, y no perder tanto tiempo aquí. Pero visto todo esto y la lentitud con la que avanza la “cola” apelamos a los funcionarios políticos que hagan las gestiones para que esto mejore, notablemente pronto. Nosotros vivimos de nuestro trabajo y es injusto que un sistema tan poco eficiente nos quite tanta vida”, señalaron los vecinos que se encontraban en el Banco Nación pasadas las 14 horas del lunes 13 de febrero, informó Chajarí Al Día.