Bahler: “Busti quiere volver al PJ y encima quiere ser candidato”.

Bahler cuestionó al ex gobernador, a quien le enrostró haber estado con el PRO y militado para Alfredo De Angeli.

Alejandro Bahler repite a quien quiera escuchar: “Soy el único que quedó en el Frente Renovador”. Enseguida, sin que se le pregunte, dice: “O acaso no quedó claro que Jorge Busti no sabe ya más qué hacer para volver al PJ”. De Adrián Fuertes prefiere no hablar.

El diputado provincial no tiene en claro cuál será el futuro político para su fuerza. “Nosotros, con los compañeros que nos acompañaron en el 2015, estamos afiliando para constituir el Frente Renovador Federal, como nos pidió Sergio Massa. La verdad no sé qué va a pasar, pero yo seguiré siendo coherente con el mandato que me dieron 120 mil ciudadanos que votaron la boleta de Massa”.

Bahler volvió sobre Busti. “Puso a (Sergio) Urribarri, ni bien asumió el Pato, le hizo la vida imposible. Se fue del PJ. Hizo diputada nacional a la mujer (Cristina Cremer) en la boleta de (Alfredo) De Angeli en un acuerdo con Rogelio Frigerio. Y ahora resulta que quiere volver al PJ y encima quiere ser candidato”.

El legislador no descarta que el ex candidato a vicegobernador logre un lugar en la lista. “Frigerio le va a pedir a (Gustavo) Bordet por Busti en la lista”, advirtió Bahler ante Página Política. Y agregó: “Busti y el PRO ya jugaron juntos en la elección del 2013. Para Frigerio es un golazo”.

El diputado salvó la relación con su par Gustavo Zavallo. “Con el Tavi tengo buena relación, pero políticamente él va a hacer lo que le pida Busti”.

“Seguiré siendo diputado del Frente Renovador y, si después de mi mandato me tengo que ir a mi casa, no tengo ningún problema”, cerró.