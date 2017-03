Enrique Cresto: “Vamos a recuperar el 100% de las calles”

La articulación con el Gobierno Provincial y Nacional para la realización de importantes obras en la ciudad, le permite al municipio destinar recursos propios para mejorar la calidad de servicios esenciales y otros programas locales. Así lo remarcó el intendente Enrique Cresto, poniendo como ejemplo lo realizado por el Programa de Mejora de la Traza Vial que se viene desarrollando en distintos puntos de la ciudad.

“Cada vez que accedemos a obras con fondos externos, ya sean nacionales o provinciales, destinamos recursos propios a distintas acciones que nos permiten ir mejorando la calidad de vida de nuestros vecinos”, señaló el Presidente Municipal, mencionando que actualmente se están ejecutando obras de pavimento, cordón cuneta, bacheo y enripiado en al menos cinco sectores diferentes de Concordia, “usando nuestra propia planta asfáltica que la recuperamos en nuestra gestión y con personal municipal”.

“Un plan nunca visto en la ciudad”

El intendente Cresto afirmó que “estamos llevando adelante un plan de obra como nunca visto en la historia de la ciudad y eso es importante”, reconociendo que todavía quedan cosas por hacer “porque si uno recorre alguna de las 350 calles de tierra por donde pasan las líneas de transporte urbano, seguro hay alguna en mal estado o que necesita arreglo”.

Entre otras obras, se lleva adelante el asfaltado de calle Avenida Gobernador Cresto, como así también sellado de juntas en calles Rawson y 25 de Mayo entre otras arterias, y avanza a buen ritmo el Programa Municipal de Recuperación de Veredas.

“A la red vial la vamos a recuperar pero no podemos hacerlo de un día para el otro sino que llevar un tiempo”, dijo Cresto y añadió que los 200 millones de pesos destinados a obras del presupuesto de este año, con recursos propios del municipio, están volcados a “obras importantes porque no sólo se trata de pavimentar una calle sino que además, antes de hacerlo, se mejoran las redes de cloacas y agua potable para que el día de mañana no haya inconvenientes” poniendo como ejemplo que en el reciente asfaltado de calle Teniente Ibáñez, desde Diamante hasta Tavella, primero se cambiaron todos los caños de las mencionadas redes y luego se ejecutó la obra externa.