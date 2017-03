Preocupados por la seguridad de la represa y la posible contaminación del Acuífero Guaraní

El Presidente de la Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, Roberto Niez, recibió a miembros de la Asamblea Ciudadana Concordia esta semana, quienes manifestaron su preocupación por el posible inicio de la perforación de 4 pozos exploratorios de hidrocarburos en los departamentos de Tacuarembó, Paysandú y Salto, este último ubicado a escasa distancia de la Represa de Salto Grande.

En la reunión, los asambleístas expusieron un documento donde señalan que según un informe ambiental presentado ante la Dirección Nacional de Medio Ambiente (R.O.U.), la empresa Schuempbach Energy Uruguay S.R.L. estaría iniciando a la brevedad estas perforaciones que fueron concesionadas por la ANCAP y donde advierten: “ se estará afectando seriamente la calidad de las aguas subterráneas y superficiales de la cuenca y tendrán un impacto social y de integración en el ámbito del Mercosur” . También advierten por el peligro sísmico. “Se ha demostrado que el fracking pueda causar sismos hasta de 6° en la zona de explotación, lo cual podría poner en riesgo la Represa de Salto Grande.”

Por este motivo, las asambleas integrantes del foro regional contra el fracking resolvieron dirigirse a las autoridades nacionales y regionales pertinentes para exigir medidas que aseguren la preservación del ambiente como derecho humano inalienable.

¿Qué es el Fracking?

La Fractura Hidráulica (Fracking) es la técnica usada para extraer el gas no convencional, almacenado en pequeños poros o burbujas de rocas impermeables ubicadas en cientos de metros debajo de la superficie. Para sacarlo no basta con perforar como el gas convencional si no que se debe además, fracturar la roca para que el gas pueda salir. Se debe perforar verticalmente miles de metros, hasta llegar a esa roca y luego se perfora horizontalmente tres o cuatro kilómetros. Como consecuencia de esta fractura el agua se mezcla con químicos de alta peligrosidad contaminando irreversiblemente el agua para consumo, riego y producción, afectando napas superficiales, arroyos.

Además aumenta el peligro de sismos y las emisiones de gases de efectos invernaderos, contaminando el aire y destruyendo el paisaje natural, entre otras consecuencias