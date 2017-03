Vidoni: “Cresto está haciendo una buena gestión pero le falta un buen jefe de gabinete”

Luego de que el intendente Cresto, anunciara que esta semana se volverían a dar más cambios en su equipo de colaboradores, muchas fueron las conjeturas que se hacen en torno a tal o cual funcionario municipal. En ese marco, el ex pre-candidato a intendente del PJ local Daniel Vidoni, reconoció la buena gestión que está realizando el intendente de Concordia, “pero desde algunos sectores del Justicialismo estamos viendo que le falta un buen jefe de gabinete”, sostuvo, en clara alusion a que la figura de Maria de los Angeles Petit, actualmente en ese cargo, no convence a varios.

En el inicio del dialogo con 7Paginas, Daniel Vidoni, dijo que a un año de gestión los cambios son normales, “donde se recientes muchos funcionarios y se rearman ciertos gabinetes, asi que sobre los nombres nosotros no opinamos porque esa es una decisión del intendente Cresto, pero si consideramos que le hace falta un buen jefe de gabinete; quien sepa articular con todas las secretarias y las distintas organizaciones que quieran trabajar con el municipio, para que haya una mejor atención de todo el sistema”, opino.

Luego, y en la misma dirección destaco que “el intendente está haciendo una muy buena gestión a nivel nacional y provincial, y por eso no se puede ocupar de todos los temas que están relacionado con lo municipal; entonces si es necesario una buena jefatura de gabinete que hoy no hay en la ciudad de Concordia”, apunto, el referente de la agrupación Justicialista José Ignacio Rucci, quien luego añadió que es necesario contar con un jefe de gabinete que tenga mucha más relación con los demás sectores del PJ local y otras fuerzas políticas.

“Hoy sin dudas que hay funcionarios que no están cumpliendo el rol que se le ha asignado, y a eso nosotros lo vemos desde el acompañamiento que le hacemos al municipio, sobre todo en tema que no han avanzado o que los tuvo que resolver el propio intendente Cresto, y por eso hablamos de contar con un buen jefe de gabinete para que no sucedan más estas situaciones”, cerro.