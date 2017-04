Afirman que hay 40 violadores “peligrosos como Wagner” en calles de Entre Ríos

Hay 40 violadores peligrosos con las características de Wagner, que gozan de salidas o libertad y muchos de ellos, son reincidentes. Como Wagner, cuentan con informes negativos de los equipos interdisciplinarios.

El asesinato de la joven estudiante Micaela García (21), el pasado 1º de abril en Gualeguay, conmovió al país y la repercusión del caso superó las fronteras argentinas. Pero la explosión que generó el caso en los medios de comunicación, desparramó las esquirlas hacia diferentes estamentos de la sociedad, como también, las críticas alcanzaron a los tres poderes del Estado en busca de las responsabilidades sobre un terrible crimen, que quizás, se podría haber evitado.

En medio del debate y la sicosis generada por la desprotección que muchos sintieron, ante el ataque furtivo que ocasionó la muerte de Micaela, los cruces entre políticos, legisladores y agentes judiciales se hicieron presentes y sin pudor, mostraron las acusaciones cruzadas en diferentes medios del país. Mientras tanto, la familia y los amigos de Micaela, la despidieron en un multitudinario “último adiós”.

Excarcelaciones de violadores

Días atrás, Elonce.com publicó que los juzgados de ejecución penal de todo el país, que tienen a su cargo los casos de personas que resultaron condenadas por diversos delitos, disponen un promedio de 200 beneficios ex carcelatorios semanales, a peligrosos sujetos que cometieron delitos contra la integridad sexual, como abusos y violaciones, según revelaron fuentes judiciales.

El dato se conoció luego de que saliera a la luz que el juez de Gualeguaychú, Carlos Rossi, quien tomó la decisión de beneficiar con una excarcelación, pese a los informes desfavorables del equipo de especialistas, al abusador serial Sebastián Wagner, el principal sospechoso de la muerte Micaela. Así sonaron las alarmas en la calle y las críticas hicieron ruido como un tarro con piedras que se paseó en las redes sociales y en los medios argentinos.

El 10 % de los delincuentes

Consultado acerca de la cantidad de personas en situación de encierro que llegaron a su condena por delitos sexuales, el director General del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, inspector general José Luis Mondragón reveló a Elonce TV que “es un poco menos del 10 por ciento de los alojados en unidades penales de la provincia”.

Al respecto, reconoció que “se trata de un número alto, pero que lamentablemente, está en los niveles que se manejan en el país”. Además, Mondragón explicó que “es bajo el nivel de reincidencia en este tipo de delitos”.

Las posibilidades de la ley

Sobre la negativa del juez Carlos Alfredo Rossi a tomar como sugerencia del equipo técnico de no dejar en libertad a Wagner y sobre la cantidad de este tipo de situaciones, Mondragón sostuvo a Elonce TV que “el juez puede opinar en contrario porque es una de las posibilidades que brinda la Legislación vigente”, sostuvo.

Además, Mondragón aclaró que “por las características del delito, el informe y la evaluación que se realiza a los ofensores sexuales, tiende a ser desfavorable. Aunque hoy, se observa que muchas personas que se han dedicado a delitos contra la propiedad, reingresan al sistema penitenciario en causas por agresiones sexuales”, especificó.

Alarmante cifra

Ahora, puede ser que el tarro se convierta en una olla llena de clavos y tachuelas. Fuentes confiables señalaron que en la actualidad, hay 40 violadores “peligrosos de las mismas características de Sebastián Wagner”, que gozan de las salidas transitorias en territorio entrerriano.

Las mismas fuentes señalaron a este medio, que dichos sujetos, al igual que Wagner, cuentan “con informes negativos realizados por los equipos” interdisciplinarios.

“Muchos de los 40 sujetos, con antecedentes de violaciones o abusos”, que se encuentran en la calle, son reincidentes.

Cuestionamientos

Para confirmar el dato obtenido, Elonce TV buscó el testimonio de las máximas autoridades judiciales de la provincia, sin embargo, los agentes de prensa de dicho organismo, señalaron que “no iban a hacer declaraciones” sobre el tema.

Un debate serio que continuará después del golpe mediático del caso Micaela, no puede obviar las responsabilidades de todos los estamentos del Estado y los cuestionamientos que se dirigen contra el juez Rossi, con justa razón, van mucho más allá en el tiempo, en el espacio y en escalones de cargos de lo que muchos quieren mostrar.

Todos culpables

Al respecto, fue muy contundente ayer en sus declaraciones ante la prensa, el padre de Micaela al ser consultado acerca de los 200 violadores que son liberados por semana y las responsabilidades que le caben al juez que liberó a Wagner.

“Creo que en parte, somos todos culpables por permitir ciertas cosas, no decir nada y dejarlas pasar. Es como decir esa frase: `siempre le toca a mi vecino y a mi no me va a tocar´; pero ahora le tocó al señor que vive al lado de mi vecino, que somos nosotros. Esto se tiene que terminar, porque le puede tocar a cualquiera”, dijo Néstor “yuyo” García, en Concepción del Uruguay.

Y sin dudar, el dolido padre amplió: “A esto hay que cambiarlo. Meterlo a Rossi en cana, apartarlo de su cargo, es como sembrar chinches en el piso, tirar un globo que se reviente y sólo correr la chinche que reventó el globo. Cuando tiremos otro globo va a volver a reventar”. Elonce.com