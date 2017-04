Alejandra Minino: “El Dr. Álvarez está bancando a sus amigos con la plata que viene para medicamentos”

Es lo que dijo la kinesióloga Alejandra Minino, a quien el director del hospital San José de la ciudad dejo sin trabajo, según la profesional, producto de una persecución política. Además, señalo que el Dr. Luis Álvarez, le dio trabajo a familiares y amigos, mientras que los profesionales de la salud están pidiendo el pase a otros hospitales. También, anticipo que llevara esta situación a la justicia y el Ministerio de trabajo.

En la apertura de la nota radial brindada a FM Soladra-y, Alejandra Minino, dijo que en estos tiempos estaba alejada de la actividad política, y que solo se dedicó a su profesión como kinesióloga, “pero desde el año pasado cuando ingreso el nuevo director del hospital San José, se corrió un rumor de que a mí y a otros compañeros nos iban a expulsar porque no nos querían ahí adentro, así que pensé que se trataba de alguna persecución mas cuando ingresa alguien nuevo, pero paso el tiempo y el 4 de abril me notifican que me habían dado la baja del cargo en el que estoy desde el año 2010, y también fue adscrita del año 1998, así que fueron directamente sobre mí”, sostuvo.

Luego, la ex concejal Justicialista, afirma que esto es político, “porque siempre estuvimos identificado con el kirchnerismo duro”, señalo, Minino, quien tras esto asegura que nunca tuvo problemas personales con el Dr. Luis Álvarez, “sin embargo cuando me hizo ir hasta su casa para entregarme mi legajo personal, me dijo que se había tomado esta decisión porque yo andaba agitando para que a él lo echaran del hospital, algo totalmente falso y si no que me traiga a los compañeros que alenté en contra de su persona”.

“En realidad soy víctima de la interna Peronista, por eso que Alvarez, se armó de un grupo de amigos como el caso de la ex concejal Justicialista Delfina Geist, que en la gestión anterior voto durante los cuatro años junto al bloque Cambiemos, y sin embargo hoy esta señora está al frente del personal y fue quien estuvo al frente de mi persecución”, apunto, Alejandra Minino, la que luego volvió a cargar las tintas al mencionar que “dentro del grupo de allegados al director esta la actual concejal Justicialista Silvana Monzon, que cobra sueldo en el hospital y la dieta en el Concejo Deliberante y la verdad que no sé cómo hace con la misma carga horaria; igual caso que el propio Álvarez, quien además de director del hospital es el medico auditor del IOSPER, cuando al mismo tiempo cumple funciones en los dos lugares y es más el mismo día que yo me enteraba que quedaba afuera, ingresaba a trabajar el esposo de la concejal Silvana Monzón, cuando todos sabemos que ellos dos representan al sector de Carlos Miller”, disparo.

Seguidamente y en la misma dirección, Minino, agrego “lamentablemente están echando los profesionales que atienden la salud, para darle trabajo a contadores, abogados, o empleados administrativos, y por eso la queja permanente de la comunidad de Federación, de que en el hospital cada vez se brinda menos atención a la salud”, comento y añadió al respecto que todos estos nuevos empleados que incorporo Álvarez, “se pagan con insumos que vienen para los remedios, ya que no hay más suplencias extraordinarias y cargos que vengan de la provincia, así que esta es la situación de esta gente, quienes además cuentan con el aval de UPCN”.

Clima enrarecido, fue lo que asevero Minino, cuando hablo de como es el clima que vive el personal de este nosocomio, “permanentemente más de uno están con miedo”.

Nota a Giano

Tal lo publicado anteriormente por 7Paginas, sobre la nota que Alejandra Minino, presento al senador Angel Giano, cuando éste paso la semana pasada por la ciudad de Federación, “así que quedo realmente sorprendido con todo lo que está pasando en nuestro hospital, y me aseguro que lo iba hacer saber a las autoridades pertinentes, como al gobernador Gustavo Bordet, y al presidente de la cámara de Diputados Sergio Urribarri”, remarco, a la vez de adelantar que también va a realizar una presentación en la justicia, en el Ministerio de trabajo y salud pública, “y seguramente al INADI también, por discriminación”.

Intervención del hospital

“No estamos de acuerdo con la política de salud que se está haciendo, por eso pedimos una intervención y que este hombre se valla, porque así no puede continuar ya que es una vergüenza lo que está haciendo ya que está recortando todo lo que es salud para mantener a un grupo de amigos alrededor de él, cuando también sabemos que por esta situación algunos profesionales, como el caso de Falucho Chavez, han pedido el pase a otros hospitales”, alerto.