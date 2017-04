Álvaro Sierra dijo que la economía no va a crecer y que seguimos en el estancamiento

El Cr Alvaro Sierra, asesor económico del Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Concordia, habló con medios de prensa sobre la economía argentina y el impacto en nuestra ciudad.

Al respecto el funcionario- destacó “Hoy la recesión continúa y la economía no va a crecer como lo estipulaba el gobierno en el presupuesto económico en crecimiento de un 3,5%, sino que en realidad en los mejores de los escenarios en este primer trimestre, creo que va a ser difícil lo que estableció el gobierno en el presupuesto para esta año, donde todavía estamos en una faz de estancamiento, si hay un rebrote económico en lo mejor de los casos la estadística rondaría entre un 2 o 2,5 por ciento, en realidad”- continuó Sierra- “Hay otros problemas de fondo como una inflación muy alta, el déficit fiscal y comercial que es el desencadenante para tener altos índices inflacionarios además de acuerdo a mis conocimientos, el gobierno nacional no cumpliría con la pauta de cerrar el año en índice del 17% como lo prometieron del área económica nacional y mi posición estimativa se acerca más a lo que dicen las consultoras y la mayoría de los economistas que rondaría en un 25%, en un escenario optimista, de todas formas va a ser difícil calcular la inflación por que las paritarias no han cerrado e influyen en el costo de vida de la gente, por eso es aventurarnos en diagnosticar una inflación anual ”. Grafico el Contador.

En otro pasaje de la entrevista- Sierra señaló- “ Este gobierno ha tomado como forma de financiamiento el endeudamiento, en este año y medio de la gestión de la actual administración nacional, la deuda externa aumento un 26% estamos hablando”- manifestó el economista “En 40 mil millones de dólares, el tema del endeudamiento es sencillo si el crédito que se adquiere es invertido como corresponde, todo va depender de los resultados, naturalmente que al País se endeuda y consigue de esta manera consigue financiamiento, para que en el mediano plazo ahí no habría inconveniente porque ese dinero porque si la nación comienza a crecer económicamente se paga sola , pero si no tiene ese propósito y nos estacamos, y el país sigue endeudado creo que entramos en una situación de recesión y se agravaría la situación económica independientemente vamos a depender de la decisiones políticas de este gobierno nacional”-

En otro párrafo el Asesor de la intendencia se refirió al impactó local “Nosotros cerramos el año pasado con un incremento del 48% de la recaudación, bajamos la deuda pública y ejecutamos el 97% del presupuesto fue un año positivo desde el punto de vista fiscal para la gestión, pero desde que arrancó el 2017 hubo un marcado deterioro, en lo nacional, provincial y municipal”. Por otro lado remarcó- El funcionario “ Si sigue está tendencia de recaudación erogaciones que se dio en el primer trimestre ,nosotros a mediado de año estaríamos teniendo un leve déficit fiscal una vez que terminemos de pagar el aguinaldo, por lo tanto estaríamos tomando todas las medidas posibles para tratar de evitar ese déficit a mediado del año y para que en el segundo semestre si la economía crece como dice el gobierno acompañar ese crecimiento y poder cerrar el ejercicio 2017 en forma muy parecida a la que cerramos el 2016, por lo tanto lo que tenemos que hacer es monitorear día a día los recursos y los gastos tratar de mejorar lo mejor posible a mediado de año para prepararnos en el segundo semestre y tomar las medidas que sean necesarias para cerrar el ejercicio lo mejor posible. Finalizó Alvaro sierra.

Gabriel Medina, para 7Paginas