Causó estupor en Gualeguay un grupo de personas que solicitaba cabellos humanos

Tres sujetos de origen paraguayo causaron una verdadera psicosis en la sensibilizada población de Gualeguay. Las chicas se asustaban porque intentaban convencerlas de llevarse sus cabelleras por dinero

Fue así que una joven de 20 años denunció ante la Policía que este sábado vivió un hecho confuso, que la obligó a huir corriendo. La madre difundió un audio en el que alude a una “psicosis” tras la muerte de Micaela.

La muchacha se presentó en la Sección Asuntos Judiciales de la Policía de Gualeguay y relató que el pasado sábado, aproximadamente a las 16.20, cuando caminaba por calle Alem, antes de llegar a la intersección con Vaccaro, se detuvo al lado de ella, un auto gris con tres hombres en su interior, dos adelante y uno atrás.

El que iba como acompañante le preguntó si conocía cuál era la Avenida Perón. “El tono de voz era como de nacionalidad paraguaya”, contó la denunciante.

“Luego me volvió a preguntar si conocía qué barrio era en el que estaban en ese momento y el que iba sentado atrás me quiso dar una tarjeta e intentó bajar del vehículo. En ese momento me asusté y salí corriendo en dirección a mi domicilio”, relató la joven. Los describió como de contextura física grande, morochos, de pelo corto y bien vestidos.

A través de WhatsApp circuló la foto del presunto vehículo involucrado en el confuso hecho y un audio donde habla la mamá de la denunciante y emplea la palabra “psicosis” para definir el momento que vive Gualeguay tras el crimen de Micaela García.

Desde la Jefatura Departamental de Policía de Gualeguay confirmaron que tras la denuncia recibida, los tres ciudadanos de nacionalidad paraguaya que recorrían la ciudad fueron identificados en la Sección Antecedentes Personales. Estos sujetos dejaban sus tarjetas personales ya que se dedican a la compra de cabello, el cual se usaría para cosmetología.

Finalmente, el comunicado de la fuerza hizo saber que ante cualquier actitud sospechosa de persona o vehículos, no duden en comunicarlo de forma inmediata, difundió EL DIARIO.