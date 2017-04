Chagas: “Que no haya internas, sería el tiro de gracia para el peronismo”

El dirigente justicialista Juan Carlos Chagas, señaló que “el gobernador y jefe del partido, Gustavo Bordet, debería hacer un llamado a internas claro y sincero; Que se presenten varias listas, nos va a hacer muy bien; Sería darle un tiro de gracia, y casi un suicidio colectivo, que acá haya un dedo o se impulse una lista”; Además, el ex integrante de la CTM se refirió a los políticos “que extorsionan y presionan para ocupar un cargo”

“A uno le ha tocado ocupar algunos lugares a nivel nacional, y eso te permite tener una visión, no superadora, sino desde el lugar de los hechos”, comenzó señalando el dirigente concordiense Juan Carlos Chagas, en comunicación con Radio La Voz: “El peronismo vive un momento muy difícil, porque la palabra unidad es un término o un concepto delicado. Creo que nuestro partido tiene que ir a internas, en todos los distritos, en todo el país, de las que va a salir un peronismo mucho más unido y convencido del rol que tiene que jugar a nivel nacional y provincial”.

“Creo que hoy, esto es un reclamo generalizado”, destacó el dirigente.

“Además, me parece que hay un planteo tramposo: esto de la unidad, se toca sin hablar si tal o cual conviene. Ese es un planteo que no nos conduce a nada. Es un debate, sin debate, que ronda los nombres, pero no se habla de otra cosa que no sea de eso. Por eso creo que tenemos que ir a internas, y debatir de cara a la gente, de cara al pueblo. El peronismo nació para cuidar a la gente, no para cuidar a los dirigentes, y en este grado de pobreza extrema al que nos ha conducido el gobierno de Macri, es necesario que miremos para adentro y veamos qué es lo que queremos hacer en nuestra provincia”.

Consultado sobre la vuelta de algunos dirigentes, Chagas señaló: “el peronismo tiene que abrir sus puertas a todos los compañeros que se fueron por distintas razones. Pero tienen que ir a debatir. A las internas no hay que tenerles miedo. Si queremos que el peronismo vaya en el 2019 y pueda gobernar a los argentinos, tenemos que enriquecernos en el debate”.

“Un caso puntual, y que está sobrevolando, es el regreso de Busti a las filas del partido justicialista”, puntualizó Chagas. “Se pide que haya democracia interna… y creo que el gobernador y jefe del partido, Gustavo Bordet, debería hacer un llamado a internas claro y sincero. Que se presenten varias listas, nos va a hacer muy bien. Sería darle un tiro de gracia, y casi un suicidio colectivo, que acá haya un dedo o se impulse una lista”.

“Hablar de interna no quiere decir que uno se oponga a la unidad. Quiere decir que uno quiere un peronismo moderno, enriquecerlo a través de la confrontación de ideas y proyectos”, agregó el dirigente.

“En Gualeguaychú, el sábado hubo un encuentro del Frente para la Victoria, y se habló de agotar las instancias de unidad. Pero quiero ser claro: lo que quedó en el 90% de la gente que asistió, es que hay que ir con una lista a debatir, a discutir sobre estos temas. Si no, ¿para qué estamos en estos temas? El político está para buscar un cargo. El peronista, está para ocuparse de la Justicia social. Si no hacemos esto, le damos un tiro de gracia al peronsimo, porque la gente va a buscar otra alternativa”.

Chagas también se refirió a quienes presionan y extorsionan dentro del peronismo: “hay quienes siempre tironearon… rayaron la extorsión… ni siquiera por un cargo, sino por un lugar en el sistema. No se le puede decir al gobernador de la provincia, con su responsabilidad institucional y con un gobierno de otro signo, lo que le dicen algunos compañeros, que a toda costa quieren ocupar cargos de distinto tenor. Uno no es tan imprescindible. Por favor… estamos lesionando la investidura institucional”.

“Ahora, hay cosas que no comparto con Bordet. Pero es como en la pareja: de tantos años de casados, los conjuges se comienzan a parecer. Acá debería haber un gesto de diferenciación. Se debe dejar en claro que somos peronistas, y defender lo que se hizo bien durante los últimos 12 años: el trabajo, la gente, la oportunidad de realización para cada familia”, remarcó.

“No tengo ningún empacho en decir lo que pienso, respetuosamente, en la hipótesis en que hubiese un acuerdo entre Jorge Busti y Sergio Urribarri: yo los junté en Salto Grande una vez. Esto es historia. Estaba Busti, Urribarri y dos amigos en común, para ver si podíamos suavizar algunas diferencias que se evidenciaban en ese momento. La disputa, el enfrentamiento durante ocho años, nos puso en un estado de zozobra al peronismo, y ocurrieron un montón de cosas. Hubo compañeros que se fueron del peronismo, y jugaron en otro bando. Situaciones muy delicadas, desde el punto de vista institucional, como cuando se debatió la 125. Nos taparon la casa de gobierno con tractores, y al frente de ellos, estaba el lenguaraz de las banquinas, Alfredo De Angeli. Y un sector del peronismo, miraron distraidos… dejaron hacer… cuando eso se hizo con un marcado ánimo desestabilizador”.

“No digo que haya un acuerdo, pero si lo hubiera, sería delicado. Por eso, para que no suceda lo mismo, no puede haber dedo de Gustavo Bordet”, reclamó Chagas.

“Se han nombrado compañeros – y lo he dicho públicamente – que hacen pensar que mañana nos vamos a levantar, y vamos a ver a Rogelio Frigerio encabezando las listas del peronismo. Nosotros tenemos nuestra gente, gente valiosa. Y el peronismo está para cuidar a la gente, que está desesperada, porque le estan ocurriendo todos los males habidos y por haber. La bomba de Trump en Siria, la lanzó Macri en todo el país, y nosotros le salimos a contestar con una pistola de agua”.

“Vayamos con los botines de punta. Están cagando de hambre a la gente. Hay voces muy tímidas en la legislatura de Entre Rios, que hablan casi balbuceando. Acá hacemos política, no estamos para tratarnos con buenas formas. Dejemos un poco de transitar las alfombras rojas del poder, o la realeza europea, y salgamos a chapotear en el barro, donde la gente está desesperada”, señaló el dirigente.

Radio La voz