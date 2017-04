Chajari: Bailes de Agrupaciones: drogas, alcohol, lesiones y jura de revancha

El jefe de la Comisaría de Chajarí, subcomisario Jorge Farías, convocó a los padres a una reunión. Reconoció que “el tema del alcohol es preocupante” y que “en Chajarí es un lugar donde la juventud es muy consumidora” –de droga-.

El viernes 7 de abril pasado, en el baile de presentación de agrupaciones estudiantiles de Chajarí, a un adolescente le rompieron a patadas el tabique nasal, en el lugar donde se desarrollaba el baile. El menor fue sacado del escenario, chorreando sangre, por gente que se ocupaba del sonido y por la Policía. Fue llevado al baño y luego al hospital, desde donde se dio aviso a los padres. Por el hecho se señala en forma puntual a integrantes de una de las Agrupaciones, aunque los padres del menor decidieron no hacer denuncia, por entender que el ataque no fue “algo personal” sino “parte de una trama mucho más compleja, producto de alcohol desmedido y de adicciones”.

La problemática excede ampliamente a los bailes de agrupaciones; lamentablemente está enquistada en la sociedad, pero es preciso que nos ocupemos en forma puntual porque en este caso se trata de bailes organizados por los propios padres para recaudar dinero para el viaje a Bariloche. También hay que aclarar que no es la primera vez que se registran problemas que ponen en riesgo la integridad física de los chicos, por tanto, y con más razón, hay que ocuparse urgente del tema. Lo más preocupante es que en esta oportunidad, algunos jóvenes han jurado revancha y se teme lo peor… hay padres muy preocupados por lo que pueda pasar.

Consultado al respecto el jefe de la Comisaría N° 1 de Chajarí, subcomisario Jorge Farías, dijo en el programa EL ESPEJO (Radio Show Chajarí): “Ese día estuvo a cargo de la Comisaría el oficial Cáceres, que es mi segundo. Si bien no se radicó denuncia yo estuve en contacto con el padre del chico, que es de Villa del Rosario y lo invité para que formule denuncia. Quedó en que al día siguiente se iba a hacer presente con su hijo, pero luego llamó y me dijo que había decidido tomar contacto con las autoridades de la escuela y que la denuncia quedaba a la espera de los resultados que se tendrían por parte de la institución educativa”.

Cabe aclarar que desde hace años las escuelas se deslindaron de los viajes a Bariloche y de la organización de eventos para recaudar dinero, precisamente a raíz de los problemas que fueron apareciendo. Hoy son los padres los que están al frente de las Agrupaciones y, por tanto, los responsables finales. Desde este punto de vista, le preguntamos a Farías ¿qué tiene que ver la escuela?, a lo que respondió: “Creo que como el chico sabía cuál era la agrupación pero no quién lo había agredido, eso hizo que se tome contacto con la escuela. Nosotros como autoridad policial tenemos conocimiento sobre quiénes son los integrantes de las agrupaciones, quiénes son los integrantes de la pelea, pero al no tener denuncia, escapa a nuestra posibilidad el hacer algo, más teniendo en cuenta que son menores de edad”.

Si bien anticipó que al baile que se realizaría esa misma noche (sábado 15 de abril) la Policía iría más preparada, con diez funcionarios de servicio adicional, dos móviles, una moto y se llevaría a sede policial a aquellos que estén con intenciones de agredir, recordó que “gran parte de esto se lo debemos a los padres”, ya que somos los primeros responsables de la educación de nuestros hijos.

“El tema del alcohol es preocupante. Los chicos ingresan a las 2 de la mañana al baile pero a las 10 ya están haciendo la previa, así que ingresan bastante alcoholizados. La droga también es un tema que desde el primer momento que me hice cargo de la comisaría no quise esquivarlo, reconozco que Chajarí es un lugar donde la juventud es muy consumidora y se está trabajando… vamos a hacer lo imposible para que tengamos resultados porque la sociedad lo reclama, los padres lo reclaman. En la primera reunión que hice en la comisaría con el personal, me aboqué a darle todo el apoyo logístico porque Chajarí es un lugar donde la droga está. Villa del Rosario es un lugar donde también se consume, lo vemos a gran dimensión en Chajarí por ser más grande”, reconoció el subcomisario Farias.

“Por el tema del alcohol sería muy bueno reunirnos con los directivos de las escuelas y de las agrupaciones, porque las agrupaciones están formadas con el fin de recaudar dinero para un viaje y el 70% del ingreso de lo que tienen ellos es producto del alcohol. Es feo decirlo, por ahí puede chocar, pero a veces estamos mirando en otro lugar donde la solución puede estar ahí”, agregó.

“Otra de las cosas que encuentro acá es que hay mucho raterismo, también pensamos que es para el consumo de estupefacientes, droga… les cuento: si un compresor que vale 5000 pesos lo compramos a 700 pesos no es bien habido. Creo que estamos en una sociedad muy enferma tanto por el que roba como por el que compra”, sostuvo.

Reunión con padres de agrupaciones

El subcomisario Farías convocó a los padres de agrupaciones a reunirse para abordar juntos el problema. De acuerdo a lo charlado en el estudio de Radio Show con la diputada Gabriela Lena, quien también se encontraba durante la entrevista y además es mamá de uno de los chicos, la misma se realizará el jueves 27 de abril en lugar y hora a confirmar. “Si nos juntamos podemos coordinar muchas cosas para mejorar. Sabemos a veces de adolescentes que no participan en las escuelas y son muy conocidos por peleadores, no habría que dejarlos entrar a los bailes. Nosotros podemos traer gente de Investigaciones, que conocen del tema”, aseguró. Su idea es trabajar juntos no solo para estos bailes sino pensando ya en la semana del estudiante.

También le consultamos si la Policía podría controlar la venta de bebidas alcohólicas a menores, como sucede en cada baile aunque sabido es que está prohibido por ley. “Lo vamos a charlar”, se limitó a responder.

Finalmente, Farias indicó que a la reunión del 27 de abril también concurrirá con “quien está a cargo de la Sección Judiciales, para que les informe –a los padres- lo que les compete como responsables de agrupaciones” y que está dispuesto al diálogo a fin de encontrarle solución

Por Claudia Cagigas