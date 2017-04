Concordia: Carola Laner pide que saquen los carteles de “Regionales María”

La edil por el Frente Renovador, Carola Laner, presentó esta mañana una minuta de comunicación solicitando al Departamento Ejecutivo que gestione ante la Dirección Nacional de Vialidad, o ante quien corresponda, la remoción de todo tipo de carteleria de publicidad, promoción, etc. que están colocados a los costados de un importante trayecto de la Autovía 14. “Constituyen violacion, negligencia y alteracion a layes de tránsito al provocar distracción al conductor”, explicó Laner.

Ese tradicional comercio es puntualmente reconocido por la cantidad de carteles, enterrados en el piso, a escasos metros de la cinta asfáltica y a lo largo de la Ruta Nacional 14. “Esta situación, además de representar un verdadero peligro para los vehículos que allí circulan, fue realizada sin ningún tipo de autorización y violando las diferentes normativas consideradas por la Ley de Vialidad Nacional”, remarcó Laner y ejemplificó algunas…

La vieja Ley 13893, que en su Título XII – PUBLICIDAD EN LOS CAMINOS, Art. 96, Inc. a) refiere: Queda prohibida la colocación de avisos de propaganda, inscripciones, incluidas las de carácter político, o cualquier forma de anuncios comerciales, dentro de la zona de los caminos de la República Argentina, comprendidas sus calzadas, …”; y en su Inc. b) Sólo podrán ser autorizadas por la Secretaria de Transportes …, o por las autoridades provinciales competentes…”; y,

Que en su Decreto Reg. 6937, Art. 23)”Facultase a la Dirección Nacional de Vialidad a remover por si toda instalación o aviso de propaganda que se coloque en zona de caminos nacionales –comprendidas sus calzadas, obras de arte, señales de arte, señales camineras y alambrados limítrofes-,…’; y,

Que esta vieja Ley fue actualizada por la Ley Nacional de Transito 24449, en su Título IV, LA VÍA PÚBLICA, Art. 23) Obstáculos. “Cuando la seguridad y /o fluidez de la circulación estén comprometidas por situaciones u obstáculos anormales, los organismos con facultades sobre la vía deben actuar de inmediato …”; Art. 25, Inc. b) “No colocar luces ni carteles que puedan confundirse con indicadores del tránsito o que por su intensidad o tamaño puedan perturbarlo…”; Inc. f) “Solicitar autorización para colocar inscripciones o anuncios visibles desde vías rurales o autopistas, a fin de que su diseño, tamaño y ubicación, no confundan ni distraigan al conductor, …”; Art. 26, Inc. a) “En zona rural, autopistas y semiautopistas deben estar fuera de la zona de seguridad, …”; y,

Que la Provincia de Entre Rios adhirió a esta Ley Nacional 24449, por Ley 8963 la que, en su Art. 2) COMPETENCIA: “Son autoridades de aplicación y comprobación de las normas de esta Ley en la Provincia de Entre Rios, la Dirección de transporte del Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos, la Policía de la Provincia de Entre Rios, y las que determinen las Corporaciones Municipales en caso de adhesión a este Régimen”

Por ello, la concejal señaló su preocupación ante la proliferación masiva de carteleria de propaganda, “que claramente ” están intrusando la Autovía 14 e impidiendo la correcta, amplia y adecuada visión de los conductores, propiciando así situaciones de peligro.

“Por todo lo antes mencionado, solicitamos la inmediata gestión del Departamento Ejecutivo ante la Dirección Nacional de Vialidad o ante quien corresponda y también extendemos el pedido al Presidente Municipal, Enrique Cresto, que en su carácter de Presidente del Consorcio Intermunicipal de Concordia, interese a sus pares sobre la aplicación de esta presentación”

Concordia Hoy

Fotos: 7Paginas