Concordia: Concejal Reta “David Ricardo miente”

Días pasados el portal de la ciudad de Paraná, David Ricardo, público un informe donde aseguraba que en el PAMI de Concordia, ingresaron 33 nuevos funcionarios con sueldos que superaban los 100 mil pesos; ahora la edil del frente Cambiemos, Magdalena Reta de Urquiza, eligió 7Paginas, no solo para desmentir esa noticia, sino que también critica al director de ese medio digital, afirmando que es un mentiroso y que en su mayoría los titulares son pocos serios.

Antes de referirse puntualmente al tema PAMI, Magdalena Reta de Urquiza, primero hizo mención al portal de Paraná, al expresar “todo lo que publica ese portal con el seudónimo David Ricardo, es mentira”, afirmo.

Para luego agregar “yo después de esa publicación me tome el trabajo de ir al PAMI, y constate que no hay 33 nombramientos con sueldos de 160 mil pesos, y tampoco hubo los despidos que él dice, así que absolutamente todo lo que él manifiesta no es verdad, incluso el personal elaboro una nota para desmentir estas barbaridades”, comento.

Luego y al ser consultada, y podría existir algún tipo de animosidad de ese medio con la dirección de PAMI, ya que un tiempo atrás también publico que había un video pornográfico filmado en una de las oficinas de PAMI Concordia, la edil del frente Cambiemos respondió: “yo no lo conozco a este señor, y ese artículo también es mentira; lamentablemente aquí cabe bien ese dicho que dice-miente, miente, que algo quedara- porque de pronto hay vecinos que no tienen la posibilidad de informase y chequear ciertos títulos y puede llegar a creerse las cosas que escribe este señor”, se lamentó.