Concordia: Taller de Recursos Lúdicos para docentes a cargo de Valor Vereda

MOMUSI Concordia continúa con su ciclo “Concordia en Movimiento 2017”, difundiendo la música argentina para la infancia. En mayo nos visitará el grupo porteño Valor Vereda, realizando funciones de su obra “Canciones para no tener miedo” y el Taller “Recursos lúdicos para docentes formales y no formales”. Este grupo creativo desde el año 2007 se dedica a transformar los espacios convencionales a través del juego, siendo declarado de Interés Educativo por el Ministerio de Educación de la Nación y de Interés Social, Cultural y Educativo por la Ciudad de Buenos Aires, gracias a sus propuestas lúdicas para chicos y chicas de todas las edades.

“Canciones para no tener miedo”, un recital de música y juegos, se presentará para escuelas el viernes 19 de mayo y realizará una función para todo público el sábado 20 de mayo.

El Taller “Recursos lúdicos para docentes formales y no formales” se llevará adelante el día viernes 19 de mayo de 18:30 a 21 hs. en el Profesorado de Musica (San Luis y Avellaneda, Concordia). El mismo está destinado a docentes, directivos y estudiantes de profesorados de nivel inicial y primario, y tiene un costo de $70 para estudiantes y $100 para asistentes en general. Los facilitadores de este taller, Diego Mazurok y Elisa L. López Oroño, son actores y educadores tanto en el ámbito formal como informal y fundadores y directores de Valor Vereda desde el año 2007.

El juego para los niños y las niñas ha sido y será, no sólo un placer, sino una necesidad: es esa su forma de ordenarse en el mundo. La de los adultos es otra, mucho más abstracta, más racional y –lamentablemente- menos comprometida corporal y expresivamente. Para no ser farsantes lúdicos, es importante saber que los adultos nunca jugarán como niños. Por eso este taller propone jugar como adultos con niños, un gran desafío que implica la responsabilidad de sentir el placer por algo que hace mucho que no se hacía. La tarea es construir un espacio lúdico actual; recrearlo, transitarlo, vivenciarlo placenteramente; aburrirse y darse cuenta de que debe modificarse, transformarse, con otros y con otras…

Los objetivos del taller son propiciar un espacio de intercambio en el que los docentes se reencuentren con su vocación, dinamizando las herramientas de las que ya disponen; ofrecer estrategias lúdicas y pedagógicas para captar la atención y estimular la motivación de los niños/as en diferentes ámbitos educativos; ofrecer una batería de recursos lúdicos para pararse frente a un grupo optimizando las herramientas que tienen a su alcance; ofrecer estrategias efectivas para la planificación de un actividad, una clase, o un taller.

Los contenidos incluyen: cómo pararse frente a un grupo: la importancia de saberse en el centro de la escena, para luego ceder el protagonismo; cómo generar un código de pertencia: atajos para construir puentes; la técnica del Aikido: su voz puede ser la nuestra; la diferencia entre jugar y mentir: el juego como un compromiso; cómo jugar con niños siendo adultos: la genuinidad al poder.

Este evento cuenta con el apoyo de: Municipalidad de Concordia, Hotel Flair.

