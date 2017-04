Concordia: Vuelve “El Martirio” a Pueblo Viejo

Mirna nos invita a viajar a su pueblo natal, “El Martirio” para reencontrarse con sus hermanas, Nilda, Nidia, Mitra y Gilda. Este viaje revelará verdades ocultas durante años…¿Qué sucede cuando más de una mujer se apasiona con el mismo hombre en un contexto donde el sistema patriarcal las condiciona imperceptiblemente?. Domingos 23 de abril y 7 de mayo, a las 21 hs., parte este tren desde Pueblo Viejo hacia los años ’60.

“El Martirio”, obra de dramaturgia grupal, se estrenó en octubre de 2016 en La Cigarrera Cultural, participó del ciclo “Tres de acá” en Pueblo Viejo, y el pasado viernes realizó una función a sala llena en el recientemente inaugurado Centro Cultural Desde el Pie de Chajarí. La dirección es de Fabián Nardini, y la actuación de Alejandrina Denis, Chiara Rossi, Guillermina Sandoval, María Victoria Acevedo y Natalia Palacio. La gráfica y la iluminación están a cargo de Adrián “Lalo” Labella.

Sobre “El Martirio”, palabras de espectador: “Las pausas, los silencios, las miradas, en un perfecto dialogo corporal, sus movimientos en el espacio, sus textos impecables, haciendo que mi Mirada no pudiera distraerse un solo instante. Temas tan profundos y realistas, como los pactos tan cerrados, mandatos familiares. Y por supuesto, el Emergente: La excluida, a la que exilian porque denuncia la Enfermedad Familiar que muchas veces es el reflejo de una sociedad. Esto es lo que me propago, se metió en mi piel e hizo que saliera y entrara por todas las emociones. Luego en el silencio y recordando todo, surgió una pregunta: ¿de qué me estuve riendo?…” (Turu Tafich Bertoni)

Funciones: domingos 23 de abril y 7 de mayo a las 21 hs.

Entradas: General: $100.-, promoción 2×1 para los que ya la vieron. Anticipada y con descuento para estudiantes y jubilados:$80.-

Por entradas anticipadas: La Púa (San Martín 56, 4227834); por la noche Pueblo Viejo (Alem 230); elenco de “El Martirio”.

Contactos: 0345 4215289 / 154192481 / 154063177 – Facebook: Pueblo Viejo