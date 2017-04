Federación: Afirma que en la comisaria lo “Molieron” a palos

La tía de un joven de la ciudad de Federación, relato esta mañana en radio FM UNO, que a su sobrino lo golpearon brutalmente en la sede policial. La mujer dice que no es la primera vez que le ocurre esto, porque donde lo encuentran lo levantan sin motivos. Esta mañana fue liberado de la jefatura departamental después que familiares del joven se hicieron presentes en la fiscalía local.

Dora Lezcano, comenzó narrando en radio UNO, que en la noche del día miércoles sus dos sobrinos, se estaban peleando y que al llegar la policía, se lo llevo a uno de ellos de nombre Leonardo, “dijeron que se lo llevaban para calmarlo, pero resulta que ahí en la policía, lo golpearon con total alevosía y cobardía porque según cuenta mi sobrino fue entre unos cuantos; hasta le pisaron la cabeza y las manos”, relato y acoto que fueron examinados por el medico policial, quien habría certificado que no tenían nada “y yo lo vi como esta todo reventado, lo molieron a palo”, aseguro.

Seguidamente, comento que al día siguiente, es decir el jueves a la mañana, “lo soltaron, entonces él se fue a la tumba de su madre que falleció hace un mes, y cuando se iba a mi casa en el ex emplazamiento, la policía lo para en la calle y se lo lleva nuevamente-agregando- que anoche vinimos a la policía para traerle una frazada, y cuando preguntamos porque lo habían detenido, no nos supieron responder”, menciono.

“Esto que hace la policía con mi sobrino es una persecución, porque si bien el anteriormente cometió un delito bien que lo pago, pero ahora no puede ser que no pueda salir a la calle porque lo detienen, y a esto lo tiene que saber el jefe de policía”, dijo preocupada Dora Lezcano.

Cabe mencionar que en el momento que la tía de Leonardo, estaba en la radio, el joven se encontraba detenido en la jefatura departamental, y luego que Dora Lezcano, se presentara en la fiscalía, su sobrino fue liberado, “en la fiscalía, no tenían asentado que a mi sobrino lo venían deteniendo, incluso el defensor nos dijo que no le podía hacer un habeas corpus porque no tenemos testigos”, conto luego, la mujer en una comunicación telefónica.