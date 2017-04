Federacion: “El que quiera vender una vivienda que se atenga a las consecuencias” dijo Tajes

El Secretario de Gobierno y Haciendo de la Municipalidad se refirió a la posible venta de una vivienda del Barrio San Carlos. El funcionario municipal dijo sentirse “con mucha bronca” escuchar la versión – sobre la que opino que no tiene la certeza de que sea cierta o no – de una posible venta, versiones que fueron manifestadas en redes sociales o dichos de vecinos del propio barrio. “Haremos constataciones de todas las viviendas sociales, y empezaremos a hacer las denuncias correspondientes para que los entes administrativos recuperen las viviendas en aquellos casos que han sido vendidas” indicó.

Jorge Carballo Tajes recordó que aun antes de que estén finalizadas las casas los propietarios de las viviendas de este barrio “se hicieron cargo con mucho sacrificios, porque ellos priorizaron las viviendas y aún sin los servicios disponibles se hicieron cargos y comenzaron a cuidarlas” acentuó, agregando que en muchos casos se ocuparon de embellecerlas y hacerles agregados a efectos de tener mayores comodidades.

El funcionario municipal dijo sentirse “con mucha bronca” al escuchar la versión – sobre la que opino que no puede asegurar que sea cierta o no – de una posible venta de una casa en el barrio San Carlos, versiones que fueron manifestadas en redes sociales o dichos de vecinos del propio barrio. Aclaro que lo que hizo la gente que habita el barrio “fue enterarse de una posible venta y sentarse a cuidarla que esto no se concrete, en ningún momento fue impedirle el ingreso a quien debería estar habitando la casa como es la familia a la que se le asignó la propiedad”.

Tajes insistió en el hecho de que “la chica no haya vendido la casa, porque es ella la que tiene derecho a seguir viviendo en esa casa, es decir si ella vuelve a la casa que la habite, lo que no puede hacer es cederla, alquilarla o darle un uso distinto al que figura en la documentación que se le entregó donde es para su familia y que por diez años no puede hacer otro tipo de cuestiones”.

El secretario de Gobierno expreso que “si esa casa fue vendida, el que la compro que se vaya despidiendo del dinero, el que asesoró que vaya devolviendo lo que cobró y el que la vendió que se vaya olvidando de integrar la lista para recuperar la casa” acentuó. Cuestiono a aquellos que pueden brindar “asesoramientos baratos y sin escrúpulos” a aseguró que desde el estado municipal se los controlará en todo momento, “vamos a constatar una vez por semana o una vez por mes o cuando creamos conveniente si las viviendas están habitadas o si le están dando el uso que no corresponda”.

“Es demasiado el esfuerzo en hacer gestiones y demasiado la cantidad de gente que necesita una casa como para el que se la damos la venda y aun regalándola no tiene derecho porque el que no la va a usar tiene que entregarla y pasa al orden del que sigue en la lista”. Carballo Tajes reitero que no se puede asegurar que exista la venta de la vivienda “si no se tiene el boleto de compra venta, la escritura que me acredite la venta” aunque esbozo que el hecho estuvo muy próximo a concretarse o si es que no se concretó.

Por el momento subrayo que “a la propietaria de la vivienda no se le puede sacar la casa, siempre y cuando la habite ella”. Ante la posibilidad de presentarse un hecho de venta de una vivienda dijo que incluye al Municipio y al Consorcio de la Vivienda los que determinan que se debe respetar el orden que determina el Listado Único y Permanente de Aspirantes a Viviendas, “la adjudicataria me dijo que no había vendido nada” expresándole que la forma de que eso se compruebe es que la misma propietaria viva en la hogar.

