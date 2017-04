Federacion: Marisol Romero dice que desde el PJ le armaron una campaña sucia

La concejal del frente Cambiemos de la ciudad de Federacion, se vio días pasados involucrada en una acción judicial, y que un medio grafico título “Allanaron la casa de la edil Marisol Romero”, cuando en realidad se trató de una constatación por un juicio laboral contra mi marido”, explico la edil, quien no duda en responsabilidad de esto a ese medio de comunicación confabulado con sectores del Peronismo local y un estudio jurídico amigo del PJ.

Al respecto, Marisol Romero, le aseguro a 7Paginas, que el hecho de que su nombre fuera el título de un medio grafico local, en un procedimiento judicial donde estaba involucrado su pareja, “es una campaña mediática y política”, apunto la edil Radical, al tiempo de señalar que esto estuvo armado por la representación legal que tenía su marido, y ese medio de comunicación (El Federaense), “todo el mundo sabe que mi marido es un hombre trabajador que tiene personal en los montes y una persona que trabajaba con él, en un momento difícil porque se queda sin trabajo, se da por despedido y le comenzó un juicio laboral”, explico.

En cuanto al título de ese medio gráfico, cuando dijo que allanaron la casa de esta concejal, Romero, desmintió esto “porque se trataba de una constatación por un juicio laboral, o ejecución de sentencia, es decir que Marisol Romero, no tiene ninguna causa judicial, pero si ese título le servicio para vender más diarios bienvenido sea”, ironizo.

Luego, la referente Radical en Federacion, no dudo en indicar que trataron de dañar su imagen, “y todo lo contrario porque esto me fortaleció-agregando- que acá estuvo la mano negra del Peronismo”, sostuvo.

“Yo no lo voy a decir, pero aquí en Federacion hay un estudio jurídico que patrocinaba a mi marido y ese fue el que llamativamente se durmió con un ojo abierto y el otro cerrado, porque así iban a terminar involucrando mi nombre, es decir que es un estudio Jurídico que tiene relación con la mano política que hizo esta campaña mediática”, remarco, a la vez de mencionar el nombre de su abogado el Dr. Luis Carisimo, “quien soluciono este tema en media hora”, subrayo.

Liberatori intendente

Más adelante, la edil del frente Cambiemos, relaciono esta situación mediática con una nota radial brindada a una FM propiedad de ese medio gráfico, cuando en la misma dijo que si Pablo Liberatori, “se postula para candidato a intendente yo voy a salir a trabajar para él, y o casualidad que a los pocos días involucran eso con ese procedimiento judicial”, se quejó.

Interna Radical

En esta parte, Marisol Romero, volvió a referirse a la situación interna que ya se vive dentro del Radicalismo, por la sucesión de Carlos Cecco, como jefe comunal, cuando aseguro que en esta ciudad “están todos callados pero a la vez todos hablan de uno u otro candidato para las internas-añadiendo- que hay candidatos que ya andan caminando los barrios, lo cual me parece muy bien que se haga porque eso agita las banderas de nuestro partido, así que yo lo único que hice fue mover el avispero”, expresó.

Finalmente, la mujer Radical, comento que por el momento “hay tres o cuatro nombres que andan dando vueltas, así que interna vamos a tener, al menos de los dos grupos, ya que uno de los candidatos y que no es oficialista ya me dijo que esto no tiene marcha atrás”, revelo, Marisol Romero, quien tampoco descarta que dentro del oficialismo Cecco, pueda lograr un consenso de su sector, donde hoy asoman los nombres de Pablo Liberatori y Hernán Burna, “pero del sector donde esta Alcides Miñones, Rubén Rastelli, y otros amigos correligionarios, seguro que ellos juegan la interna”, estimó.