Federacion: Una joven denunció que intentaron secuestrarla

La joven Karen Lower, quien vive hace un año y medio en Federación, denunció pública y judicialmente que sufrió un intento de secuestro. El hecho ocurrió en calle Sargento Gómez a las 19:30 horas cuando volvía de la facultad. Según dijo en Omega, dos hombres intentaron tomarla del brazo pero logró zafarse y correr.

“Cuando crucé la calle, vienen dos tipos de atrás mío, pero no me di cuenta que me estaban siguiendo y seguí caminando, de repente un hombre me toma el brazo y me empieza a decir -ahora si no te escapas- como que hace rato tenían previsto hacer esto, y el otro tipo le decía -no la sueltes, no seas boludo- y en ese momento lo único que se me dio fue por salir corriendo a unos alquileres que están sobre Sargento Gómez, y me quedé ahí un rato, estuve como por decirte 5 minutos, un ratito espere, me fui hasta mi casa y de mi casa me fui e hice la denuncia correspondiente, me presente con la policía, con todo y de ahí estuve dando la declaración con ellos”.

“No pude verle las caras, los rasgos que los distingan, si pude ver cómo estaban vestidos, la estatura que tenían, eran robusto, más bien flacos, para mí parecer tenían 27 años eran tipos grandes”.

“Sinceramente a mí me parece que me dijeron que tal vez fue un intento de robo, pero yo venía con una mochila con celular con la plata y si ellos me hubieran querido robar me hubieran sacado de la mochila y no me la sacaron”.

“La hora fue a las 7:30 o 7:40, la hora que yo salí de la facultad, y pasaba por esa calle”.

“Para mí fue un intento de secuestro, porque si te va a robar me hubiera sacado la mochila, cada uno piensa diferente para mí no iba a robarme solamente”.

“Con el cagazo que tenía no sé cómo hice para desprenderme, la cuestión es que me tenía del brazo, le grité que no, fue lo único que le grité, y traté de salir corriendo, y me metí en unos departamentos”.

En ese momento había autos que cruzaron, y había una señora que gritaba afuera de la casa, pero

me parece que sí que había gente”.

“Yo cuando entré a los departamentos, entre ahí porque era donde yo alquilaba antes y ellos siguieron corriendo de largo”.

“Yo creo que me voy a empezar a manejar de otra manera, voy a andar con más cuidado, voy a tratar de tener un particular que me lleve todos los días, me llevé y me traiga, porque hasta que no te pasa, no sentis el miedo, no le das tanta importancia, hasta que suceda”.

“Uno de ellos era bastante robusto, bastante grande, con un pantalón de yogin tipo grande y una campera Adidas con tiritas a los costados, con capucha encima ,y el otro tenía casi igual vestido, no lo vi bien”.

Omega