José Ramírez: “hay que apoyar e impulsar el proyecto del compañero Giano porque Entre Rios lo necesita.”

“El compañero Giano ha sido muy claro en la explicación de su proyecto y considero que debe ser el motor que nos movilice a quienes habitamos la región y a toda la provincia para defender y luchar por lo que nos están llevando a los entrerrianos” expresó el militante peronista José Ramírez en referencia a la reunión que el concejo departamental del justicialismo de Federación llevó adelante en la noche del viernes último con la presencia del presidente del bloque de senadores provinciales, Ángel Giano, en la sede del pj federaense.

“Hemos asistido a una importante reunión, yo me saque todas las dudas sobre el proyecto “soberanía energética para Entre Ríos” y hoy no dudo que hay que mancomunar esfuerzos con el fin de alcanzar lo que históricamente nos corresponde a los entrerrianos y en especial a quienes integramos la comunidad de la región salto grande, en particular las poblaciones de Santa Ana y de Federación que han ofrendado su vida como pueblo para permitir el paso del progreso basado en las promesas de aquellos años de construcción de la represa”. Resalto José Ramírez al profundizar sobre la charla del senador.

“Concretamente de lo que habló el senador es que el complejo hidroeléctrico de Salto Grande pasé a ser propiedad de la provincia de Entre Ríos por lo cual podemos nosotros ocupar directamente la comercialización de la energía lo que implicaría que nuestras industrias, comercios y vecinos tengan la energía eléctrica más barata, pudiendo hacer promoción industrial. Y naturalmente poder vender la energía al precio de mercado, porque hoy nos están comprando la energía a muy bajo precio, 240 pesos por megavatio hora, a la la energía la compran a $240 y la venden a $1.200 en el mercado nacional lo que es mucho el dinero que estamos perdiendo los entrerrianos y si ocuparíamos parte de ese dinero podríamos disponer de más recursos y obviamente la provincia administrar las regalías y los excedentes de Salto Grande en beneficio de toda la zona y región”.- Destacó el afiliado peronista con muchos años de militancia y campañas en sus espaldas.

“Este proyecto nos involucra directamente a los federaenses, nativos y residentes, porque el sólo hecho de provincializar la represa los proyectos postergados de resarcimiento e incumplimiento de salto grande podrían concretarse definitivamente y además el compañero senador viene haciendo bien los tramites al respecto, a mi modo de ver, porque está charlando con todas las partes y todos los sectores porque esto no se trata de partidismo ni sectorismo, se trata de un objetivo común y nadie puede quedarse fuera.” Afirmó el ex jefe de prensa del ex intendente Manuel Abreu.

Al preguntársele si le pidió algo en especial al senador Ángel Giano, José Ramírez destacó: “le pedí, al igual que muchos compañeros del resto del departamento, que Ángel sea el puente entre la conducción provincial de nuestro partido, esto incluye al gobernador y toda su estructura, y quienes somos militantes, dirigentes y funcionarios del justicialismo que desde que asumió Bordet no hemos sido recibido ni tenidos en cuenta en el escenario político actual del peronismo entrerriano, esto no quiere decir cargos sino recibimiento y comunicación partidaria entre los peronistas del departamento Federación y el gobierno provincial. Es todo lo que le pedimos al compañero Bordet y espero que Giano cumpla su compromiso de interactuar. En realidad si Ángel Giano desea que prospere su proyecto nos tiene que tener muy en cuenta a los peronistas de Federación”.- Aseguró quien fue candidato a concejal en las últimas elecciones.

Sobre el final de la charla José Ramírez resaltó que “un salto grande para Entre Ríos requiere de todas las partes y nadie puede hacerse el zonzo a la hora de defender los intereses entrerrianos y aunque le moleste a los que hoy gobiernan el país, en realidad una parte de los gobernantes nacionales, esta lucha es histórica y es hoy el momento de encomendar a nuestro gobernador la batalla decisiva sobre el futuro de todos los entrerrianos de ser actores importantes en el desarrollo de la nación estando todos los entrerrianos. Entre Ríos no puede seguir regalando nada y menos sus recursos naturales para que los foráneos se enriquezcan sin pagar ningún costo. Hoy peronistas y radicales entrerrianos sabemos que es un desafío y honor defender nuestra soberanía energética. Hay que apoyar e impulsar el proyecto del compañero Ángel Giano porque Entre Ríos lo necesita”. Dijo al finalizar la charla con este medio el actual secretario del bloque de concejales FPV-PJ y militante peronista de Federación José Ramírez.