Marcelo Cresto lo trato a Lago de falso y que está al servicio de los grandes evasores que tiene Concordia

Durísima respuesta del secretario de deportes de la municipalidad de Concordia, para con el presidente del Centro de Industria y Comercio de esa ciudad Diego Lago, quien responsabilizó al gobierno comunal de provocar el cierre masivo de comercios en la capital nacional del Citrus. Para Marcelo Cresto, este dirigente de las entidades intermedias solo intenta confundir para evitar la atención en el gobierno nacional, del cual, según Cresto, es un referente local.

“Me sorprenden las declaraciones del Pte. del Centro Industria y Comercio, Sr. Lago, porque hace un análisis equivocado de los perjuicios que están sufriendo sus defendidos, cuando dice que Concordia es la segunda ciudad con mayor presión tributaria, lo cual es totalmente falso. Son declaraciones muy pobres y sin fundamentos, mintiendo al ciudadano de Concordia, ya que él sabe muy bien que la enorme presión fiscal de la actualidad es ejercida en su mayoría (85%) por el gobierno nacional, un 12% por las provincias y tan solo un 3% por los municipios”.

“A este señor nunca lo escuché despotricar contra el gobierno nacional, tal vez porque ideológicamente sea un referente de Cambiemos, o bien responda al sistema capitalista. Permítame recordarle que este gobierno fue el que prometió eliminar Ganancias para los trabajadores, eliminar impuestos distorsivos como el Impuesto al cheque y bajar la inflación, entre otras promesas”.

“Si analizamos la Tasa Comercial de Concordia prácticamente el 100% de los contribuyentes paga a alícuotas del 1,3 o 1,6%, lo que es de las más baja de los municipios entrerrianos. Si lo que le molesta a Lago es la tasa del 2,7% que solo tributan 10 contribuyentes en Concordia, a mí en lo personal no me molesta. No me interesa defender a empresas multinacionales como Carrefour, Masisa, Bancos, etc, por mí que tributen tasas del 50%. Estas empresas no generan empleo y se llevan al exterior todo el dinero que producimos los concordienses”

“Está clarísimo a qué sectores defiende este señor. El gobierno del cual formo parte y yo estamos del lado de las Pymes, que son la que generan el 70% de mano de obra y sus ganancias se invierten en nuestro país.

“Por otra parte, Lago y su séquito hacen estos tipos de declaraciones y ponen obstáculos permanentemente a la fiscalización que se hace desde el municipio defendiendo la gran evasión que hay en Concordia, precisamente en el sector que él dice representar ya que el 70% de los contribuyentes declara el mínimo, lo que no resiste ningún análisis”.

“También quiero dejar perfectamente claro que en lo que va de nuestra gestión nunca subimos las tasas que gravan la actividad comercial, ya que precisamente no apostamos a aumentar la presión fiscal sino la base tributaria como fuente de mayores ingresos para el municipio y tener un municipio equilibrado en sus finanzas”.

“Es muy básico el análisis del Sr. Lago, tal ves no se da cuenta que el cierre de 15 a 20 comercios por mes, se deben a los altos costos de producción que tienen hoy las Pymes, productores, comerciantes, etc etc”.

“Este gobierno incremento abruptamente la energía, los combustibles, una inflación que pulveriza los salarios de los trabajadores, acompañado sin tener los empleados las paritarias derecho adquirido, con una caída abrupta del consumo”.

“Este gobierno se ensañó con nuestro mercado interno, sin proteger a los emprendedores, permitiendo el ingreso de producción libremente y lamentablemente hoy nuestro país entero no solamente nuestra ciudad sino el país entero está en caída libre y los demuestran los 2,000,000 millones de nuevos argentinos pobres, los miles que perdieron trabajos, y ya no pueden llenar la olla en sus casas. Y sabe que lo peor de todo es que estos atropellos lo vamos a padecer mucho más en el futuro, como nos tocó pagar y salir del infierno lo que nos dejó el neoliberalismo de los 90 y este gobierno es mucho peor porque ya realizó lo que aquellos les llevó 10 años realizar”.

“Por ultimo ud tiene contacto directo con cada uno de los comerciantes, pregúntele a esos que debieron bajar las persianas de su negocio como podían funcionar años atrás y hoy no le cierran los números, la economía no es tan compleja como parece, hay algunos que debería darse una ducha de realidad”.