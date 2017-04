Micaela: El padre agradeció al ministro Urribarri y a la Policía

Néstor García ratificó su agradecimiento al ministro de Gobierno, Mauro Urribarri, y a la policía entrerriana por el trabajo que realizaron para tratar de encontrar a Micaela con vida. Expresó que Mauro fue quien le informó sobre la aparición del cuerpo de su hija: “Llorando me abraza y me dice al oído, ‘perdoname Yuyo, no te la pude entregar con vida’”

Tras reiterar que tenía un preconcepto en relación al trabajo y funcionamiento de la policía, Néstor García destacó que “el jefe de la fuerza en la provincia (Gustavo Maslein), los efectivos que están por debajo de él y el mismo fiscal, que estuvieron participando de la búsqueda de Micaela, se comprometieron con la causa y trabajaron muy bien”.

Confesó que les contó cuáles consideraba que fueron los errores que se habían cometido, pero aclaró que también les dijo que se basa en un “modelo de gestión” que sostiene que “las cosas se hacen equivocándose” y fue más allá al manifestar: “El que no se equivoca es el que no hace nada”. En tal sentido, agregó: “Como decano (de la UTN Regional Uruguay) siempre le pido a la comunidad universitaria que por favor se equivoquen porque eso implica que están laburando fuerte”.

En otro tramo de la entrevista que le realizó una radio de Concordia, Néstor García expresó que también tenía “un preconcepto” sobre la figura del ministro de Gobierno Mauro Urribarri. “Estuvo conmigo desde el lunes (3 de abril) hasta que apareció el cuerpo de Micaela (8 de abril). Se hizo cargo de todas las cosas y de que a nosotros nos llegue toda la informacion”.

“Cuando los chicos del Movimiento (Evita) en el que militaba Micaela hacían rastrillajes y encontraban algo que podía servir a la causa, le pedía a Mauro que mande efectivos y enseguida enviaba una camioneta con personal policial”, contó.

Consultado sobre los dichos de algunos sectores que acusaron a Mauro Urribarri de oportunismo politico, Néstor García sostuvo: “Es su trabajo. Si trabaja (se lo critica) porque trabaja, si no trabaja porque no trabaja”.

Luego manifestó que fue el Ministro de Gobierno quien le dio la noticia sobre la aparición sin vida de Micaela: “Mauro fue el que me lo comunica oficialmente y llorando me abraza y me dice al oído, ‘perdoname Yuyo, no te la pude entregar con vida’”.

“El Jefe de la Policía de la Provincia, que es un gringo que tenía la nariz y la cabeza colorada de andar rastrillando en el campo con las botas embarradas buscando a mi hija, también me pidió perdón por no haberla encontrado con vida”, añadió.

En este marco, explicó: “Salí afuera a hablar (y comunicar sobre la muerte de su hija) para ser agradecido con la gente que trató de encontrar a Micaela viva”.