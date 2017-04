“No se debe hacer justicia por mano propias“, dijo el papá de Micaela

“Más allá de lo que uno sienta, se debe seguir el orden institucional, por lo que no se debe hacer justicia por mano propia; vamos a vivir para tratar de lograr una sociedad más justa, como pretendía Micaela”, fueron las primeras palabras de Néstor García, el padre de la joven, tras conocer que su hija había sido encontrada muerta a una semana de que fuera secuestrada a la salida de un boliche en Gualeguay

Rodeada de vecinos y amigos, la pareja dijo que el crimen de su hija “tiene que servir para cambiar la sociedad”

En diálogo con medios locales y nacionales, rodeados de vecinos y amigos, la madre de Micaela agradeció el apoyo y los esfuerzos hechos por encontrar a su hija con vida. “Agradezco a todas las personas que me han mandado mensajes. Gracias a ustedes he estado en pie. Me veían firme, como que no me pasaba nada, pero fue gracias a ustedes, a la fe que me trasmitían, estuve en pie. Gracias Gualeguay, gracias a los amigos de Micaela, gracias, gracias y más gracias, por toda la fuerza que han puesto. He visto que la misma policía ha ocupado sus propios vehículos para buscarla a Micaela “, dijo conmovida a Gualeguay21 la mamá de la joven de 21 años.

El padre luego recordó: “Era conmovedor ver como tanta gente, se comprometió en encontrar a Micaela, lo que nos emociona y nos llena de agradecimiento. Micaela era referente de un movimiento, con un compromiso marcado para buscar una sociedad distinta. Era muy especial, pero yo sé lo que ella pretendía, por lo que vamos en búsqueda de sus sueños”.